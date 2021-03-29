7 فوائد صحية للجلوس على الأرض عند تناول الطعام.. قد لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في هذه الأيام، تستمتع بوجبات الطعام الخاصة بك مع عائلتك، غالبًا في غرفة الطعام أو أمام التلفزيون، ولكن في أوقات سابقة قبل وقت طويل من استخدام الطاولات والكراسي، اعتاد الأشخاص الجلوس بشكل مريح على الأرض وتناول وجباتهم.

وفي آسيا وخاصة الهند، تعتبر هذه العادة ممارسة تقليدية أكثر من كونها ممارسة شائعة، لذا إذا كنت تعتقد أن الجلوس مسترخيًا على الأريكة أو طاولة الطعام هو مكان أفضل لتناول وجباتك، فهذا أمر ليس صحيح.

وفي التقرير نستعرض لكم الفوائد الصحة للجلوس على الأرض عند تناول الطعام، بحسب ما ذكر موقعا "aimsindia" و"ndtv".

- تحسين عملية الهضم

الجلوس على الأرض مع وجود ساقين متقاطعتين يساعد في تحسين عملية الهضم، فعند وضع أطباق الطعام على الأرض، مع تحريك الجسم قليلاً للأمام للأكل والعودة إلى وضعك الأصلي، ينتج عن هذا الإجراء المتكرر تحفيز عضلات البطن، ما قد يزيد من إفراز أحماض المعدة، ويسمح للطعام بالهضم بشكل أسرع.

- زيادة الدورة الدموية

تعزز وضعية القرفصاء الدورة الدموية في أجسامنا حيث تعمل على تهدئة الأعصاب وتحررها من التوتر الموجود بها، بالإضافة إلى أنها تحافظ على صحة القلب، نظرا لأن هناك ضغط أقل على الجسم والقلب، وبالتالي يتم توزيع تدفق الدم بالتساوي في جميع أنحاء الجسم.

- التخفيف من آلام العضلات والمفاصل

يساعد الجلوس على الأرض وتناول الطعام في التخفيف من آلام العضلات والمفاصل، كما يمنحك المرونة ويحافظ على استقامة ظهرك ويوفر القوة لساقيك.

- التقليل من التوتر

عندما تجلس على الأرض يساعدك ذلك على التقليل من التوتر، فضلا عن أنها وضعية ممتازة لممارسة تمارين التنفس، والتي بدورها تزيد من تدفق الأكسجين في الجسم، وتقوية العمود الفقري.

- الارتباط القوي مع عائلتك:

ليس للجلوس الكثير من الفوائد الصحية فقط، بل يساهم أيضًا في العديد من العوامل النفسية والعاطفية، حيث الجلوس على الأرض لتناول الطعام يجعلنا أكثر تواضعًا وأكثر اتزانًا، بالإضافة إلى أنه تقوية العلاقة والشعور بالحب والسلام بين أفراد الأسرة

لذا، تأكد من أن تبدأ في تناول وجباتك وأنت جالس على الأرض مع عائلتك وأحبائك، وتجنب الانغماس في التلفاز أثناء الوجبات.

- يعزز فقدان الوزن

فقدان الوزن من الفوائد الصحية للجلوس على الأرض وتناول الطعام، نظرا لأن الدماغ تهدأ وتبدأ في التركيز على الطعام الذي تتناوله، وبالتالي مراعاة الكمية التي تأكلها من الطعام، ومن ثم الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة، وذلك لأن العصب المبهم يؤدي وظيفته بكفاءة أثناء الجلوس على الأرض، ويرسل العديد من الإشارات من المعدة إلى الدماغ.

- زيادة متوسط العمر

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، فإن الأشخاص الذين يجلسون في وضع القرفصاء ويكونون قادرين على النهوض دون أي دعم، هم أكثر عرضة للعيش لفترة أطول، وذلك لأن النهوض دون أي دعم يتطلب أيضًا قدرًا كبيرًا من القوة والمرونة.