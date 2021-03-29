كيف تفرق بين أعراض كورونا وحساسية الأنف؟.. طبيب يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تشمل أعراض كوفيد السعال وفقدان الرائحة والصداع، وهي نفس العلامات التي قد تحدث عندما تصاب بحمى القش (حساسية الأنف).

ولكن كيف تفرق بين أعراض كورونا وحمى القش، ومتى يجب عزل نفسك وحجز اختبار كوفيد؟، هذا ما تكشفه صحيفة express البريطانية، وفقا للدكتور جوردون سينكلير، وهو الرئيس السريري بهيئة الصحة البريطانية.

يقول سينكلير: "نريد أن نتأكد من أن الناس لا يخرجون، بافتراض أن لديهم الحساسية المعتادة، في حين أنهم قد يكونون بالفعل مصابين بفيروس كورونا".

وحدد الطبيب الأعراض الثلاثة الرئيسية لفيروس كورونا على النحو التالي:

- حرارة عالية.

- سعال مستمر جديد.

- فقدان حاسة الشم أو التذوق.

أعراض حمى القش

وأوضح: "بينما يمكن أن تتداخل أعراض فيروس كورونا وحمى القش، فإن الأشخاص المصابين بحمى القش لا يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة ولن يشعر معظمهم بتوعك".

وتابع: "أعراض حمى القش والحساسية تميل إلى أن تكون أكثر اعتدالاً، مثل حكة العين والعطس والسعال، وقد تختلف على مدار اليوم الواحد، ويمكن السيطرة عليها عادة من خلال مضادات الهيستامين أو بخاخات الأنف".

فيروس كورونا

وحذر الطبيب قائلاً: "إذا أصبت بأي سعال جديد أو حمى أو فقدت حاسة التذوق أو الشم، فيجب أن تعزل نفسك لأن هذه قد تكون علامات على الإصابة بفيروس كورونا".

على الرغم من أن الفيروس التاجي يمكن أن يكون خطيرًا على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة - وكثير منهم تم تطعيمهم الآن- يمكن للآخرين التعامل مع العدوى في المنزل.

وقال الطبيب، إن أعراض الفيروس التاجي يمكن السيطرة عليها عن طريق تناول الباراسيتامول وشرب الكثير من السوائل.

كيف أعرف إذا كنت مصابًا بـ كوفيد؟

إذا كانت لديك أي من العلامات التحذيرية الثلاث الكلاسيكية لفيروس كورونا، فيمكنك إجراء اختبار.

الأعراض الثلاثة الكلاسيكية

سعال جديد ومستمر - يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة.

ارتفاع في درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك.

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.

أعراض حمى القش:

حكة في العيون / الحلق.

العطس، انسداد / سيلان الأنف.

احمرار العينين (التهاب الملتحمة التحسسي).

الصداع، انسداد الجيوب الأنفية.

ضيق في التنفس.

التعب.

التنقيط الأنفي.

التنقيط الأنفي هو "الإحساس بالمخاط يسيل في مؤخرة الحلق".