إلى جانب الآثار الجانبية الشائعة.. هذه العلامة تثبت أن لقاح كورونا فعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يؤكد الخبراء أنه ليس هناك أي داعي للخوف من الآثار الجانبية الطفيفة التي يعاني منها بعض الأشخاص بعد الحصول على لقاح كورونا، مشيرين إلى أنها قد تدل على أن التطعيم يعمل كما ينبغي، وفقًا لما ذكره موقع eatthis.

يقول الدكتور أنتوني فاوسي- خبير الأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن، إن أخذ اللقاح في الذراع من الطبيعي أن يعطي رد فعل نظامي، كما أنه في بعض الأحيان بعد الجرعة الثانية يكون هناك شعور ببعض الألم والبرودة قليلا ، مما يعني أن نظام المناعة يتحسن حقًا.

تعمل اللقاحات عن طريق تعليم الجهاز المناعي التعرف على الأجسام المضادة وإنتاجها ضد بروتين السنبلة COVID-19، الذي يلتصق بخلايا الجسم، فيمنع البروتين المعطل الفيروس من التكاثر والتسبب في المرض.

آثار جانبية شائعة

فتلك العملية قد تؤدي إلى حدوث آثار جانبية لدى بعض الأشخاص، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها للقاح كورونا تشمل الألم أو الاحمرار أو التورم في موقع الحقن ؛ إعياء؛ صداع الراس؛ ألم عضلي؛ حمى؛ قشعريرة، والغثيان، لافتًا إلى أن عدم وجود آثار جانبية لا يشير إلى أن اللقاح غير فعال.

وأشار فاوسي إلى إنه عانى من التعب وبعض الآلام والقشعريرة الطفيفة في الجسم بعد جرعته الثانية من لقاح موديرنا، لكنهم ذهبوا في أكثر من يوم بقليل، ويعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية أقوى بعد الجرعة الثانية من نظام الجرعتين، لأن الجهاز المناعي يتعرف على الغازي الذي تم إدخاله إليه في الجرعةالأولى ويتجمع لمكافحته، مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم والتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو التحفيز، والتهاب يمكن أن يظهر على شكل آلام في الجسم أو إرهاق.

علامة تدل على أن هناك استجابة مناعية قوية

أحد الآثار الجانبية المثيرة للاهتمام هو "ذراع COVID" ، والذي تم الإبلاغ عنه في العديد من الأشخاص الذين تلقوا لقاح موديرنا وحفنة من الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر، وهو عادة ما يأخذ شكل طفح جلدي أحمر يظهر بعد أسبوع (أو أكثر) من إعطاء اللقاح.

يقول الخبراء إنه ليس هناك ما يدعو للقلق؛ فإنها علامة على أن اللقاح يعمل على النحو الأمثل.

قال تشارلز ويب- اختصاصي أمراض الحساسية والمناعة في بويز بولاية أيداهو، "إن ذراع COVID، في الأساس ليس رد فعل غير عادي للقاح، لكنه يعكس فقط أن لدينا استجابة مناعية قوية جدًا مما يعني أن نظام المناعة لديك يتعرف على ما حقناه لك.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية مثل الحمى أو التعب، فإن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) يوصي بشرب الكثير من السوائل والحصول على قسط من الراحة.

وينصح المركز بأنه يمكن علاج الذراع الملتهبة بضغط بارد مبلل واستخدامه أو ممارسة الرياضة، فأشار تشارلز ويب إلى أن الطفح الجلدي يمكن علاجه بمضادات الهيستامين مثل ديفينهيدرامين (بينادريل) والألم باستخدام الأسيتامينوفين (تايلينول).