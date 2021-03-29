لقاح أسترازينيكا ضد كورونا.. أكثر 10 آثار جانبية تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انطلاق حملات التطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، عانى العديد من الأشخاص من بعض الآثار الجانبية بعضها كان عاديا كالصداع والحمى، والبعض الآخر كان غريبا.

من ضمن اللقاحات الشهيرة التي يتم الاعتماد عليها في بعض الدول، هو لقاح أسترازينيكا / أكسفورد، لذلك نستعرض أكثر 10 ردود فعل سلبية تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر مرتبطة بهذا اللقاح، وفقا لصحيفة "express" البريطانية

كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في هذه التجارب هي:

- إيلام موضع الحقن.

- ألم في موقع الحقن.

- صداع الرأس.

- تعب.

- ألم عضلي.

- توعك.

- حمى.

- قشعريرة.

ألم مفصلي (آلام المفاصل).

- الغثيان.

تم الإبلاغ عن كل هذه في أكثر من واحد من كل 10 أشخاص تناولوا لقاح أكسفورد، وكانت غالبية التفاعلات الضائرة خفيفة إلى متوسطة الشدة وعادة ما يتم التخلص منها في غضون أيام قليلة من التطعيم.

كانت التفاعلات العكسية التي تم الإبلاغ عنها بعد الجرعة الثانية أكثر اعتدالًا، وتم الإبلاغ عنها بشكل أقل تكرارًا من الجرعة الأولى، في حين تم الإبلاغ عنها بشكل أقل في كبار السن (65 عامًا فما فوق) مقارنةً بالأصغر سناً.

إن طبيعة الآثار الجانبية المشتبه بها التي تم الإبلاغ عنها متشابهة إلى حد كبير عبر الفئات العمرية، على الرغم من أنه، كما لوحظ في التجارب السريرية وكما هو الحال عادةً مع اللقاحات الأخرى، قد يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر عند البالغين الأصغر سنًا.

من المهم ملاحظة أن هذه الأنواع من التفاعلات تعكس الاستجابة المناعية الطبيعية التي يطلقها الجسم للقاحات، عادةً ما يتم رؤيتها مع معظم أنواع اللقاحات وتميل إلى الشفاء في غضون يوم أو يومين.

من المهم أيضًا ملاحظة أن أي لقاح لفيروس كورونا تمت الموافقة عليه، يجب أن يخضع لجميع التجارب السريرية وفحوصات السلامة التي تمر بها جميع الأدوية المرخصة الأخرى، ولم يتم الإبلاغ عن أي مضاعفات طويلة الأجل.

كانت هناك تقارير في بعض البلدان عن عدد قليل من الأشخاص الذين أصيبوا بجلطات دموية بعد لقاح أكسفورد / أسترازينيكا، لكن الدلائل الحالية لا تشير إلى أن الجلطات كانت ناجمة عن اللقاح، ولا يزال يتعين عليك تلقي التطعيم.

يجب عليك الذهاب للطبيب إذا كنت تعاني من الصداع لأكثر من 4 أيام بعد التطعيم أو إذا أصبت بكدمات في مكان آخر غير المكان الذي تلقيت فيه التطعيم.