تنسيقات ربيعية للمحجبات في العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 07:47 مساءً - تحرص الفتاة المحجبة على أن تتميز بإطلالاتها، وتختار أسلوباً متنوعاً لكل الإطلالات، وبسبب تحيُّر الكثيرات من النساء عند تطبيق الأسلوب البسيط والمريح في العمل، نلهمك اليوم أبرز إطلالات مدونات الموضة في فصل الربيع الحالي؛ لتطبيقها في هذا الموسم.



آية برقاوي بإطلالات حيادية اللون

الأزياء الحيادية في الربيع من آية برقاوي- الصورة من حسابها على انستغرام



تفضِّل الكثيرات من الفتيات اتباع الألوان الحيادية في مظهرهن الرسمي المناسب للعمل، لذا تزينت الإعلامية واليوتيوبر الأردنية، آية برقاوي، ببنطلون أسود واسع وبلوزة بيضاء مع قميص باللون البيج، وأكملت اللوك باكسسوارات ذهبية اللون لخيار بسيط وأنيق، وتأنقت في الإطلالة الثانية ببنطلون رمادي واسع مع بلوزة بيضاء ومعطف قصير باللون البيج، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية اللون، وفي لوك شبابي مريح نسقت بنطلوناً رياضياً رمادياً مع قميص أبيض وبليزر أسود، وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي أبيض وحجاب باللون الأسود.

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تنسيقات بألوان مختلفة من لولوة الخطاف

اطلالة عصرية جريئة من لولوة الخطاف - الصورة من حسابها على انستغرام



تفضِّل المدونة الكويتية، لولوة الخطاف، اختيار أزيائها بدقة عالية وأناقة مواكبة لكل موسم، وللربيع الحالي يمكنك اتباع أسلوبها بعدة طرق؛ حيث أطلت ببنطلون وبليزر باللون الأبيض مع صديري أبيض ناعم بأسلوب كلاسيكي، وزينت الإطلالة باكسسوارات حيادية اللون، وفي لوك مميز وجريء ظهرت بقميص من الجينز الأزرق مع بليزر وبنطلون باللون البرتقالي، واعتمدت مظهرها بحجاب وحقيبة باللون الأبيض، ولخيار ثالث ارتدَتْ بنطلوناً من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف أصفر بخصر ضيق لأناقة حيوية مميزة.

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إطلالات عملية مرحة من علا قشطة

اطلالة مرحة بدرجات اللون الزهري من علا قشطة - الصورة من حسابها على انستغرام



تعتمد مدونة الموضة والأزياء الفلسطينية المقيمة في الإمارات، عُلا قشطة، على تنسيقات الأزياء المرحة والمواكبة لخطوط الموضة في مختلف إطلالاتها، ومن أحدث الإطلالات المناسبة لفصل الربيع تألقت ببنطلون زهري واسع مع قميص أبيض وبليزر بنفسجي، وأكملت اللوك بحجاب باللون البيج وحقيبة سماوية بدرجة الباستيل، وفي الإطلالة الثانية اعتمدت أسلوباً أكثر أناقة ورزانة؛ حيث اختارت بنطلوناً وبلوزة باللون البيج مع معطف أخضر بحزام للخصر وأكمام منفوخة في الكتفين، وزينت مظهرها بحجاب باللون البيج وحقيبة حمراء.

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