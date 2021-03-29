طريقة لبس القميص الجينز للرجل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 07:47 مساءً - يجب أن يحتوي دولابك على بنطلون أسود وتيشرت أبيض أساسي، هذه قاعدة شهيرة، وعلى نفس درجة الأهمية، يأتي القميص الجينز، فهو واحد من الأدوات المرنة سهلة التنسيق، والتي ستليق بأغلب دولابك، وتنقذك عندما لا يكون هناك وقت للتفكير في ثياب اليوم.



الجينز مع البنطلون الجبردين الملون:

الجبردين البيج واحد من أشهر أطقم القميص الجينز



أي لون بنطلون قد يناسب قميصك الجينز، مهما كانت درجته، فرغم أنه قميص وليس بنطالاً إلا أنه تنطبق عليه كل مواصفات الجينز من ملاءمة جميع الألوان، ولكن تحكمنا الخامة قليلاً هنا.

فمثلاً بنطلون البدلة والبنطلونات القماشية الكلاسيكية والرسمية لن تتناسب أبداً مع القميص الجينز وسيكون شكلها منتقداً، كذلك بنطلونات التمرين القماشية والخفيفة، لن يناسبها القميص الجينز ولا أي قميص بشكل عام.

أما بنطلونات الجبردين والجينز بكل درجاته وألوانه والبنطلونات الباجي، فكلها تعطي إطلالة مثالية للقميص الجينز.

أكثر الألوان التي تناسب القميص الجينز هي: العسلي والأبيض والرمادي والأسود والأبيض والبيج، وهي من أشهر أجزاء هذا الطقم.

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استعمال القميص كجاكيت:

رابطات العنق لا تناسب القميص الجينز



القميص الجينز يمكنه أن يحل محل الجاكيت الجينز في الأيام الحارة، يمكنك ارتداؤه على التيشيرتات السادة الأساسية، ويمكنك استعماله على تيشيرت ملون وبها طباعة ونقش من اختيارك.

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تحت الجاكيت وفوق الـ Hoodie:

اختر تيشرت سادة بفتحة رقبة مستديرة تحت القمصان



استعمال القميص الجينز لإعادة الحياة لجاكيت قديم عبر ارتدائه مفتوحاً تحت جاكيت لتظهر حوافه من تحت الجاكيت وتعطيك لمسة كاجوال راقية.

استعمال القميص كطبقة فوق الـ Hoodie وهو الرداء الذي يحتوي على غطاء للرأس، وهي إطلالة شهيرة للقميص الجينز.

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نمط السيمي كاجوال:

من الأفضل ألا تغلق جميع أزرار القميص الجينز

مع الحذاء الجلدي الصحيح والحزام المناسب له من نفس اللون، يمكنك أن تستعمل القميص الجينز في مناسبات هامة وإطلالة نصف رسمية، مثل حفلات كتب الكتاب مثلاً.

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محظورات التعامل مع القميص الجينز:

لا تنسى طي أكمام القميص الجينز

قميص الجينز لا يلبس معه ربطة عنق مهما كان نوعها وبالتالي لا تغلق أزرارها بالكامل

يفضل أن ترتدي تيشيرت برقبة مستديرة تحت القميص الجينز

لا تنسَ طي وتشمير أكمام القميص ولا تتركه على طول ذراعيه العادي

القميص الجينز المغلق لا يلبس فوقه جاكيت من أي نوع لا صوف ولا جلد ولا خلافه، ولارتداء جاكيت عليك فتح القميص.

يمكن أن تدخل القميص الجينز داخل البنطال، ولكن إن كنت ممن لا يفضلون هذه الإطلالة، تجنب شراء قميص جينز طويل.

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