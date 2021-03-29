مكونات تغنيك عن مستحضرات العناية بالبشرة باهظة الثمن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 07:47 مساءً - قد لا تملك جميع النساء القدرة على اقتناء مستحضرات العناية بالبشرة باهظة الثمن، التي تعد المرأة بالحفاظ على بشرة شابة ومشرقة وخالية من الشوائب. ولهذا السبب، نرصد في هذا المقال، مجموعة مكونات طبيعية تساعدك في الحصول على بشرة شابة ومشرقة بشكل طبيعي، ومكافحة علامات التقدم في السن مثل التصبغات والتجاعيد والخطوط الدقيقة، كما نرصد لك كيفية استخدامها.



زبدة الشيا

زبدة الشبا



تحتوي زبدة الشيا على كمية عالية من فيتامينَي A و E، ومواد مضادة للأكسدة تعمل على محاربة تجاعيد البشرة وتعزيز مرونتها، ومنع ظهور المزيد من الترهلات والخطوط الدقيقة. اخلطي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقتين صغيرتين من زيت السمسم، من ثم طبقي الخليط على بشرة وجهك، ودلكيها بهدوء بأطراف أصابعك. اتركي الخليط على وجهك مدة ربع ساعة، بعدها اغسليه جيداً.

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زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو



تساعد الأحماض الدهنية الموجودة بكثرة في زيت الأفوكادو في تحقيق التوازن بين مستويات الرطوبة في البشرة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات A وE وC التي تحمي البشرة من التلف. يكفي أن تمزجي كمية متساوية من زيت الأفوكادو والعسل والشوفان وزيت جوز الهند وبضع قطرات من الليمون الحامض، ومن ثم تطبقي المزيج على بشرة وجهك لبعض الوقت. وبعد غسل وجهك، ستلاحظين أن بشرتك أصبحت لامعة ومتوهجة.

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دقيق الشوفان

دقيق الشوفان



يشتمل دقيق الشوفان على البيتا غلوكان، وهو مادة قابلة للذوبان تشكل طبقة رقيقة تحفظ من خلالها الرطوبة داخل البشرة، مما يحافظ على نعومة بشرتك وجمال مظهرها. يكفي أن تقومي بنقع كمية من دقيقة الشوفان في كوب ماء دافئ، بعدها صفي النقيع وشطفي بشرتك بماء الشوفان.

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ماء الورد

ماء الورد



يعد ماء الورد من أقدم أسرار الجمال الطبيعية، فحو يمنع ضرر ألياف الإيلاستين في الجلد، مما يؤخر من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. والطريقة الفضلى لاستخدام ماء الورد، هي أن تصبيه في قوالب مخصصة للثلاجة، وحين يتجمد ماء الورد، خذي مكعباً منه وافركيه على بشرة وجهك ورقبتك الى أن يذوب بالكامل. كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع.

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زيت الأركان

زيت الأركان



يُعرف زيت الأركان باسم "الذهب السائل"، فهو غني جداً بالأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة، كما أنه يعمل على حمايتها من أشعة الشمس الضارة. لذلك، واظبي دائماً على استخدام زيت الأركان على بشرة وجهك وجسمك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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