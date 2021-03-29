روتين العناية بالبشرة قبل الخروج من المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 07:47 مساءً - تتعدد طرق العناية اليومية بالوجه، وتَكْثُرُ الخطوات التي يمكن اتباعها للحفاظ على رونق البشرة وضمان إطلالة مشرقة ونضارة متجددة، ولأن الكثيرات من الفتيات يهتممن بالعناية ببشرتهن قبل الخروج من المنزل؛ للمساعدة على بقاء بشرتهن رطبة ومشرقة، فيمكنك اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة كروتين يومي للحصول على بشرة صحية ونضرة؛ تفادياً للعوامل الخارجية مثل أشعة الشمس والغبار والهواء.



استخدام غسول الوجه

استخدام غسول الوجه



احرصي قبل الخروج على استخدام غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك يومياً؛ لتنظيفها باستمرار، وعدم ترك الأتربة والاتساخات المؤذية للبشرة، ويمكنك ذلك من خلال غسل الوجه باستخدام الماء الفاتر، وتجنُّب استخدام الماء الساخن؛ لأنه يتسبب في جفاف البشرة، ثم دلّكي الوجه بالغسول المناسب لنوعه؛ للمساعدة على تعزيز الدورة الدموية، وبعدها جففي بشرتك باستخدام منشفة ناعمة الملمس.

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أهمية واقي الشمس

واقي الشمس



يحرص الجميع على وضع واقي الشمس قبل الخروج من المنزل؛ لتجنُّب حروق الشمس وتصبُّغات البشرة، لذا احرصي على وضع كريم واقٍ من الشمس؛ لعدم تأثُّر البشرة من أشعة الشمس الضارة التي قد تشوه جمالَ بشرتك بـ البقع الداكنة والآثار الجانبية العديدة، واحرصي على وجود كريم واقٍ من الشمس في حقيبة يدك لوضعه كل ساعتين تقريباً؛ للحرص على استمرار تأثيره في حماية بشرتك طوال الساعات التي تقضينها خارج المنزل.

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الترطيب

الترطيب



يجب ترطيب البشرة يومياً قبل الخروج من المنزل باستخدام النوع المناسب لبشرتك، وطبقيه بشكل يومي، إلى جانب تناول كميات كبيرة من العصائر الطبيعية والخضروات والفواكه والمياه؛ لإبقاء بشرتك رطبة ومشرقة.

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السيروم

السيروم



العناية بالبشرة تُلزمك بحمايتها من التلوث والعوامل التي تضر بها، ولأن السيروم يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة ومعظمها يكون طبيعياً ومستخلصاً من نباتات مختلفة، لذا فإن استخدام السيروم قد يساعد على التقليل من علامات الشيخوخة وحماية البشرة من الملوثات الخارجية، لذلك من الأفضل وضع السيروم قبل الخروج من المنزل؛ لحماية بشرتك بطريقة أفضل.

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