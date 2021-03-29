كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 07:47 مساءً - تُعتبر الأظافر القوية والجميلة جزءٌ لا يتجزأ من جمال المرأة وأنوثتها. وغالبًا، ما تلجأ المرأة الى استخدام أدوات البديكير والمنكير؛ للعناية بجمال أظافرها والحفاظ على صحتها. ومع التنوّع في تلك الأدوات، تُطلعك "الخليج 365.نت" على أدوات البديكير والمنكير الضرورية، وطرق استخدامها لتجميل أظافرك.



أدوات البديكير والمنكير لأظافر قوية وجذابة

أدوات البديكير والمنكير للعناية بالأظافر

إليك، أدوات البديكير والمنكير للعناية بالأظافر، سواء لإزالة الجلد الميت حولها، أو تقليمها وتنعميها. وكذلك كيفية استخدامها للحصول على أظافر قوية لا تشوبها شائبة.



المنكير وأهميتها للأظافر

تُسخدم أدوات المنكير للعناية بأظافر اليدين

يُعرف المنكير بأنّه أحد العلاجات التجميلية، التي تُعنى بفن ترتيب أظافر اليدين، من خلال استخدام أدوات لتقشير البشرة، وإزالة الجلد المتراكم حول الأظافر، وتهذيب الأظافر وتنعيمها. ثم، طلائها باللون المطلوب، فضلًا عن تقشير بشرة اليدين وترطيبها.

البديكير وأهميتها للأظافر

يُعد البديكير من العادات التجميلية للعناية بأظافر القدمين

ولا تختلف ميزات البديكير عن المنكير، حيث يُعتبر أيضًا من العلاجات التجميلية. ولكن، للعناية بالقدمين والأظافر. ولا يقتصر البديكير على إزالة الجلد الزائد، وترطيب القدمين وطلاء الاظافر فحسب، بل يُعالج المشكلات الجلدية التي تُصيب القدمين، وتقشيرهما من خلال تدليكهما باستخدام الماء والزيوت العطرية.



أدوات المنكير والبديكير وطرق استخداماتها

الطرق الصحيحة لاستخدام أدوات البديكير والمنكير

تُعدّ خطوات البديكير والمنكير سهلة وبسيطة، لذا يُمكن القيام بها في المنزل بكل سهولة، من دون الحاجة إلى زيارة صالونات التجميل. ومن أهم الأدوات التي يجب توافرها للعناية بالأظافر، نذكر منها:

حوض مليء بالماء الدافئ.

شامبو.

منشفة نظيفة.

مبرد للقدمين، والذي قد يكون على شكل حجر، أو قطعة من المعدن، أو الأجهزة الخاصّة.

علبة من الأسيتون المخصّص للتخلّص من طلاء الأظافر.

كريم مرطّب.

كميّة من القطن.

مقصّ للأظافر.

مبرد الأظافر.

فرشاة خاصة بالأظافر.

مقصّ إزالة الجلد الزائد حول الأظافر.

مقوّي للأظافر، أو طلاء شفّاف.

لون طلاء للأظافر حسب الذوق والرغبة.

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خطوات تطبيق البديكير والمنكير

أهمية البديكير والمنكير للعناية بأظافر اليدين والقدمين

تنظيف الأظافر من الآثار القديمة من طلاء الأظافر، وذلك من خلال تبليل قطعة من القطن بالقليل من مادّة الأسيتون.

تقليم الأظافر، وبردها بالشكل الذي تريدينه.

نقع اليدين أو القدمين بالماء الساخن، ووضع القليل من الشامبو. وتركها لمدّة ثلاث دقائق؛ لترطيب الجلد.

برد اليدين أو القدمين باستخدام المبرد، مع التركيز على المناطق الجافة. ثمّ، وضع المقشّر على القدمين وفركهما جيدًا.

إزالة الجلد الزائد حول الأظافر، ولكن يجب الحرص على عدم قصّ الظفر، أو غرزه بالجلد بعمق.

ترطيب اليدين أو القدمين باستخدام المرطب.

طلاء الأظافر بالمقوي الشفاف أولًا للحفاظ على صحة الأظافر. ثمّ، استخدام الطلاء الملون حسب الرغبة من بعد أن يجفّ المقوّي.

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فوائد البديكير والمنكير

يُفيد استخدام أدوات البديكير والمنكير في علاج جميع مشكلات أظافر اليدين والقدمين

تُساعد عمليات المانيكير والباديكير المنتظمة، في تعزيز الدورة الدموية الصحية في اليدين والقدمين، واكتشاف مشكلات الأظافر والجلد المحتملة قبل أن تصبح المشكلات وخيمة.

تقشير البشرة والتخلّص من مسامير القدم.

الحفاظ على الأظافر نظيفة ومرتبة، مما يمنع الالتهابات الفطرية.

الحدّ من تكسّر الأظافر، كما وتمنع من جفاف البشرة.

يُساعد التدليك الذي يتم أثناء عمليات المنيكير والبديكير، في تنشيط الدورة الدموية، مما يمنع ظهور التجاعيد مع التقدّم في السنّ، إلى جانب ذلك، التخلّص من أي نوع من التورم أو التنميل أو الألم.

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