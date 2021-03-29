أول تصريح من صاحبة فيديو تحرش الأتوبيس: «حاولت أصحي النخوة في الناس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فعل غير أخلاقي مارسه شاب أمام فتاة في أتوبيس النقل العام بالجيزة، حاولت الفتاة أن تأخذ حقها كعادة الفتيات مؤخرا بتوثيق هذا الفعل صوت وصورة بالفيديو، لتتمكن من أخذ حقها بالقانون بعدما خذلها الرجال في الأتوبيس، وانتشر الفيديو بشدة وعرفت الواقعة بـ متحرش أتوبيس الجيزة.

«دعاء أحمد» هي بطلة الفيديو الشهير والتي تحرش بها رجل في أتوبيس نقل عام، تبلغ من العمر 29 عاما، تروي في تصريحات خاصة لـ«هن»، تفاصيل ما حدث، حيث كانت متجهة من محطة مشعل إلى الجيزة في زيارة لحديقة الحيوانات وفي طريقها وجدت المتحرش، «بصاته مش مظبوطة وحركاته كمان، وبدأ يعمل حركات تحرش».

كواليس فيديو تحرش الأتوبيس

دعاء من أسيوط وتعيش في الجيزة منذ سنتين مع زوجها، تقول «عمري ما اتحطيت في الموقف ده وخذلوني الناس اللي مرضيوش يدخلوا ويوقفوا المتحرش عند حده» ، وأكملت «صورته بالموبايل عشان أثبت اللي حصل وميقولش محصلش، وبعد ما صورته رحت اتكلم معاه ومحدش اتحرك من الأتوبيس كلهم سكتوا» .

فتاة واحدة فقط هي من تفاعلت مع فتاة الأتوبيس، «وأخيرا بنت ردت وحاولت أمسك فيه بس الناس هربوه وبقولهم هاتوا البطاقة بتاعته عشان المحضر قعدوا يقولوا خلاص واستروا عليه وبالذات الرجالة، رد الفعل صدمني بصراحة لأن محدش تفاعل معايا».

واختتمت، «أنا مش من الجيزة أنا من أسيوط، وكنت بحاول أصحي فيهم النخوة محدش اتحرك لو كنت في أسيوط كنت هشاور بس والناس هتعرف تتصرف معاه، لكن ده دفع الأجرة ومشي عادي».

تفاصيل فيديو التحرش

يذكر أنه انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لشاب يتحرش بفتاة، بفعل غير أخلاقي، وبمجرد انتشار الفيديو فحصته قوات الأمن، وتمكنت من تحديد هوية المتحرش.