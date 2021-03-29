تفاصيل مسابقة مُؤسِسة «رعاية أطفال السجينات» للحرف اليدوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انطلقت فعاليات مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال 2021، والتي دشنتها مُؤسِسة جمعية رعاية أطفال السجينات، والتي جاءت تحت عنوان «الحرف اليدوية والتراث المصري»، عقب الموسم الأول من المسابقة التي اختصت بالمشاريع الصغيرة للغارمات.

وشهد حفل المسابقة حضور ومشاركة عدد من رجال الصناعة ممن لهم دور بارز في ريادة الأعمال وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني.

وانطلقت الجائزة من جمعية رعاية أطفال السجينات؛ وتستهدف جميع السيدات والفتيات فوق الـ18 عامًا، ممن لديهن موهبة في مجال الحرف والمشغولات اليدوية بمختلف أنواعها، وتنقسم الجوائز لفئتين، الأولى حصول 3 فائزات على دعم كامل للمشروعات، والثانية حصول 7 فائزات على منح ودورات تدريبية في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

والهدف الرئيسي للمسابقة، هو تشجيع النساء اللاتي يمتلكن مواهب في مجال الحرف اليدوية بمختلف أنواعها؛ وذلك للحفاظ على التراث المصري من الاندثار وللحفاظ على الهوية المصرية.

يشار إلى أن الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، شاركت في احتفالية قطاع السجون بعيد الأم 2021 داخل منطقة سجون طرة، وسط أجواء من السعادة والفرحة التي بدت على كل الأمهات؛ وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعقد قطاع السجون حفل عيد الأم تحت قيادة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وحضور الفنانين على رأسهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانات سميرة عبد العزيز وعفاف شعيب وعفاف رشاد.

عبرت نوال مصطفى، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل الذي يعد تقليداً أصيلاً لقطاع السجون في إدخال البهجة على السجينات الأمهات في عيد الأم من كل عام، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية الحقيقية التي تم مراعاتها في الحفل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.