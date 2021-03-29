هل سيحارب التطعيم الشامل متغيرات كوفيد-19؟.. خبراء يضعون تصورا مخيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد مرور أكثر من عام على الوباء، طرح فيروس كوفيد-19 تحديًا جديدًا للعلماء في جميع أنحاء العالم، لقد تحور، كان هذا متوقعًا وله طابع كبير نظرًا لتحور جميع الفيروسات، لكن الخبر المخيف في كل هذا هو أنه لا أحد يعرف كيف ستعمل اللقاحات الحالية، التي تنشغل الحكومات في جميع أنحاء العالم بإعطائها للمواطنين، ضد المتغيرات المتنوعة.

الآن يدعي باحثو مركز الرئيسيات الألماني - معهد لايبنيز لأبحاث الرئيسيات ويان مونش من المركز الطبي بجامعة أولم أنهم وجدوا أن متغيرات B.1.351، من جنوب إفريقيا ، و P.1، من البرازيل ، تقاوم المتغيرات لفترة أطول من قبل الجسم المضاد المستخدم في علاج كورونا، وفقا لموقع thehealthsite.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تثبيط هذه المتغيرات بشكل أقل كفاءة بواسطة الأجسام المضادة من المرضى المتعافين والأفراد الملقحين.

أهمية التطعيم

بينما تحاول الدول في جميع أنحاء العالم ترويض المرض الفيروسي الذي لا يمكن التنبؤ به، فإن الاختبار والتطعيم هما الأداتان اللتان يتم استخدامهما بشكل متزايد على أمل أنهما سيساعدان في السيطرة على الوباء، لكن الجميع يعتقد أن التطعيم الشامل على مستوى العالم، هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحمي البشرية من هذا التهديد الفيروسي غير المسبوق، لكن في الوقت الذي استغرقه تطوير اللقاح، تحور فيروس COVID-19 عدة مرات واليوم يعد هذا تحديًا جديدًا للعلماء الذين عملوا بجد لتطوير لقاحات ضده.

المتغيرات B.1.1.7 من المملكة المتحدة ، B.1.351 من جنوب أفريقيا و P.1 من البرازيل تنتشر بسرعة، تحتوي هذه الفيروسات على طفرات في ما يسمى بروتين سبايك، وهي البنية الموجودة على سطح الفيروس المسؤولة عن الارتباط بالخلايا المضيفة، في الوقت نفسه، يعد بروتين السنبلة أيضًا الهدف الرئيسي للاستجابة المناعية، ترتبط الأجسام المضادة الناتجة استجابة للعدوى أو التطعيم ببروتين السنبلة، وبالتالي تمنع الفيروس.

توقع حماية غير كاملة كما يقول الخبراء

وفقًا للباحثين، لم تعد متغيرات B.1.351 و P.1 مثبطة بواسطة الجسم المضاد المستخدم في علاج كورونا، بالإضافة إلى ذلك، يتم تثبيط هذه المتغيرات بشكل أقل كفاءة بواسطة الأجسام المضادة من المرضى المتعافين والأفراد الملقحين، وبالتالي، فإن فترة النقاهة من COVID-19 وكذلك التطعيم قد توفر حماية غير كاملة ضد هذه الفيروسات المتحورة.

تغزو فيروسات SARS-CoV-2 خلايا الرئة لتتكاثر، لكي يدخل الفيروس إلى الخلية، يجب أن يلتصق أولاً بسطح الخلية، لهذا، يستخدم الفيروس ما يسمى بروتين سبايك، والذي يقع على الغلاف الفيروسي.

يعتبر بروتين السنبلة أيضًا هدفًا للعلاجات واللقاحات التي تهدف إلى منع الفيروس من التكاثر في الجسم.

الطفرات في بروتينات سبايك سبب للقلق

وفقًا للباحثين، كان الفيروس الذي تسبب في حدوث الوباء مستقرًا نسبيًا في البداية، ولكن بعد ذلك بدأ في التحور، الآن هذا متوقع، لكن الشيء المقلق هو أن الطفرات تحدث في بروتين سبايك.

العلاجات واللقاحات الحالية تستهدف هذا البروتين، قد لا يتم منع الانتشار السريع للمتغيرات بشكل فعال بواسطة الأجسام المضادة في استراتيجية التطعيم الحالية.

متغير المملكة المتحدة قد يكون أسهل في التحكم

ولكن، في ملاحظة إيجابية، وجد الباحثون أن بعض العوامل المضادة للفيروسات التي تمنع دخول الخلايا المضيفة، والتي هي في مرحلة التطور الإكلينيكي، تمنع الفيروسات المتحولة تمامًا مثل الفيروس الأصلي.

المتغير B1.1.7 ، الذي ينتشر حاليًا بسرعة في ألمانيا، تم تثبيطه أيضًا بكفاءة بواسطة الأجسام المضادة، بما في ذلك الأجسام المضادة التي يسببها التطعيم.

يقول الباحثون أيضًا إن الجسم المضاد المستخدم في علاج كورونا لم يثبط المتغيرات B.1.351 و P.1. علاوة على ذلك، كانت هذه المتغيرات أقل تثبيطًا بواسطة الأجسام المضادة من الأفراد الملقحين، فقد تجاوزوا جزئيًا التأثير المعادل للأجسام المضادة.