طريقة عصرية لتنسيق الفساتين العملية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 04:42 مساءً - تظن الكثيرات أن الفساتين لا يمكن أن تكون عملية، فهي تصعب الحركة وفي حاجة لتأنٍّ قبل النهوض والنزول من السيارة والسير في الزحام وخلافه، إلا أن هذه الفكرة ليست حقيقية، تعرفي معنا كيف تختارين فساتين عملية، وكيف تنسقينها بشكل عصري.

أشياء غير مريحة في الفساتين تجنبيها عند الشراء:



الأكمام الواسعة المفتوحة

الصورة من حساب الفاشينيستا لينا على انستغرام



مشكلة الأكمام الواسعة أنها تجعل الحركة والتحكم في اليدين مستحيلة، فهي تعلق بالأدراج والأبواب، وتجرجر على طاولات الأكل، وتعيق البحث داخل الحقيبة، وتؤزم يومك بشكل عام، ستجدين نفسك مضطرة لحلها من شيء ما، أو رفعها كي لا تلمس طعاماً أو شراباً، وقبل كل ذلك تحتاجين لارتداء طبقة ملابس تحتها على ألا يتعرى الذراعان.

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الفساتين ضيقة التنورة:

الصورة من حساب الفاشينيستا لينا على انستغرام



نستثني من هذه القاعدة كل ما هو مطاط من ليكرا وجيرسيه وخلافه، فكلما ضاقت حلقة التنورة من أسفل، تقيدت حركتك وسعة خطوتك بسعة تنورة الفستان، مما يجعلك تمشين بشكل لافت للنظر خاصة إن كنت معتادة على المشي بسرعة.

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الفستان المفتوح:

الصورة من حساب العارضة حليمة على انستغرام



إن كنت محجبة أو محتشمة، لا تتعبي نفسك في شراء فستان مفتوح من الصدر وبدون أكمام وقصير، أو خلافه من الصفات التي تجعله مستحيلاً بمفرده وفي حاجة دائمة لطبقات فوقه وتحته، لأن هذا لا يجعل الفستان عملياً.

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طول الفستان:

الصورة من حساب الفاشينيستا لينا على انستغرام



الفساتين الماكسي التي تلامس الأرض ستحول حياتك إلى سلسلة من السقطات وأشباه السقطات، اختاري فستاناً بموديل لا يصل للأرض، حتى وإن احتاج لبنطلون من تحته، أو قصريه قليلاً بعد الشراء، فهذه الخدعة ستحميك من التعثر في ذيل الفستان، أو تعقده داخل عجلات كرسي المكتب.

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ثانياً: صفات الفستان العملي:

الصورة من حساب دلال الدوب على انستغرام



فستان من خامة ناعمة على الجلد تتنفس منها بشرتك بسهولة.

فستان واسع لا تقوم قصاته على مشدات على الخصر أو البطن أو الصدر تسبب لك ضيق تنفس.

فستان بطول مناسب وفتحة جيبة مناسبة.

فستان لا يحتاج للعديد من الطبقات فوقه وتحته.

فستان مناسب لأكثر من مكان وتوقيت.

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وأخيراً: طرق تنسيق الفستان العملي:

الصورة من حساب الفاشينيستا لينا على انستغرام



الفساتين القصيرة موضة منذ عامين، استعمليها فوق بنطلون ليجان ضيق، لتجمعي بين حرية البنطلون وبين رحابة وأنوثة الفستان.

استعملي الفساتين المنقوشة بالكامل بشرط ألا يكون الفرق بين لون النقش ولون الأرضية كبيراً لكي لا تكون مزعجة للعين.

استخدمي الجاكت الجينز بدون أكمام كفاصل يضيف روحاً لفستانك.

الفستان السادة بالكامل مثالي لشكل أنحف وأطول وكذلك به مساحة كبيرة من الابتكار ووضع لمستك الخاصة.

جربي استعمال الحزام الكبير لقسم الفستان إلى جزأين لكي تعطي منحنيات للجسم وتقللي من ارتفاع البطن.

الفساتين تحت الكعب العالي، احرصي على اختيار كعب بلاتفورم أو فلاتفورم، وهو نعل سميك يرفع القدم كلها وليس الكعب فقط.

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