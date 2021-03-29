كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 04:42 مساءً - لا تزال الخواتم المفتوحة تحتل صدارة موضة صيف 2021، وأصبحت من قطع المجوهرات الفاخرة الأساسية لدى الكثير من السيدات في مختلف إطلالاتهن، إذ تمنحهن قدراً من الأناقة والجاذبية.



وفي هذا الألبوم؛ تقدم لك «الخليج 365. نت» آخر موضة لموسم صيف 2021 خواتم مفتوحة من أهم الدور العالمية، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.

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آخر موضة صيف 2021 خواتم مفتوحة من أهم الدور العالمية



خاتم من ديور Dior

خاتم من ديور Dior









إذا كنت ترغبين في تصميم أنيق بين موديلات الخواتم المفتوحة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من ديور Dior ، لخاتم مفتوح من مجموعة «روز ديور باغاتيل»، من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطاً)، ومرصعاً بالألماس، إذ جاء مصمماً على شكل باقتين من الورود، إحداهما كبيرة، والأخرى أصغر قليلاً.

خاتم من شانيل Chanel

خاتم من شانيل Chanel





إذا كنت ترغبين في تصميم أكثر فخامة من الخواتم المفتوحة، لإطلالة مسائية فخمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من شانيل Chanel، لخاتم مفتوح من الذهب الأصفر (عيار 18 قيراطاً)، والألماس، إذ جاء مصمماً على شكل زهرة الكاميليا، وهي الزهرة المفضلة لدى شانيل، وتعد مصدر إلهام غير محدود للموضة.



خاتم من تيفاني أند كو Tiffany & Co

خاتم من تيفاني أند كو Tiffany & Co

إذا كنت ترغبين ارتداء تصميم أكثر غرابة وتميزاً بين موديلات الخواتم المفتوحة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من تيفاني أند كو Tiffany & Co، لخاتم أنيق من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطاً)، والعقيق الأسود.

وما يزيد من تصميم هذا الخاتم أناقة وحيوية، أنه يتميز بتصميم حرف T مع العقيق الأسود، وهو نوع فريد من الكوارتز الموجود في الطبيعة، هذا التصميم الحديث يلفت الأنظار بلمسة نهائية ناعمة وصقل عال.

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خاتم من كارتييه Cartier

خاتم من كارتييه Cartier



لإطلالة جذابة ومميزة في صيف 2021، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من كارتييه Cartier، لخاتم مفتوح من مجموعة «بانثر دي كارتييه»، من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطاً)، ومرصعاً بالألماس، والزمرد.

وأهم ما يميز تصميم هذا الخاتم الجذاب أنه يأتي على شكل ظهر النمر، وهو الحيوان الرمزي لكارتييه، ويأتي مرصعاً بـ137 ماسة قطع بريانت بإجمالي 1.15 قيراط.

خاتم من غوتشي Gucci

خاتم من غوتشي Gucci





إذا كنت تودين حضور سهرة مسائية في صيف 2021، وتبحثين عن تصميم أكثر أناقة وحيوية بين موديلات الخواتم المفتوحة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من غوتشي Gucci، لخاتم من الذهب الأصفر (عيار 18 قيراطاً)، ومرصعاً بالألماس الأبيض.

جاء تصميم هذا الخاتم بشكل غير متماثل، ويمزج بين الرموز التي أصبحت مرادفة للدار، إذ يأتي على شكل زهرة مع Double G وهو رمز الدار.

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