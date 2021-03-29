جلابيات رمضانية من وحي مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 04:42 مساءً - مع اقتراب موعد دخول شهر رمضان المبارك لا بد أنك بحاجة إلى أفكار لتصاميم جلابيات عصرية ومحتشمة تليق بحجابك، لذا نرصد لك اليوم عدة أفكار لأزياء ناعمة من مدونات الموضة؛ لتستوحي منها أفكاراً تليق بمظهرك اليومي في هذا الشهر.



جلابيات مطبعة من سارة الدهيم

سارة الدهيم بجلابية عصرية لرمضان - الصورة من حسابها على انستغرام



سارة الدهيم، بلوغر كويتية تهتم بمجال الموضة والجمال، وتنشر الكثير من الصور لإطلالاتها بصيحات الموضة المختلفة، ومع اقتراب موعد دخول شهر رمضان رصدنا لك عدة أفكار لـ أزياء رمضانية ناعمة؛ حيث أطلت بجلابية بنفسجية ميدي مصممة بخصر ضيق وأكمام واسعة ومنسدلة بتموجات قماشية متعددة، وأكملتها بحذاء بكعب من الجلد وحجاب باللون الأبيض، وتأنقت في إطلالة ناعمة ومريحة بجلابية زهرية واسعة مع عباية زهرية مطبعة بالزهور الذهبية، وأكملت اللوك بحذاء شفاف وحجاب أبيض، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ جلابية بيضاء بأكمام منفوخة مطرزة في المنتصف باللون الأزرق، وأكملت الإطلالة باكسسوارات باللون البيج مع أساور ذهبية متعددة.

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إطلالة رمضانية من إسراء عثمان

إطلالة رمضانية من إسراء عثمان - الصورة من حسابها على انستغرام



في لوك رمضاني ناعم، ظهرت المدونة الأردنية، إسراء عثمان، بجلابية باللون البيج مع عباية بنفس اللون مطرزة بأشكال هندسية باللون البني، وأكملت الإطلالة بحجاب التوربان الأبيض، مع حقيبة ضخمة من الجلد البني وحذاء بفيونكة ناعمة، وتزينت بالاكسسوارات ذهبية اللون.

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جلابيات مطرزة بالذهبي من حبيبة العبد الله

اطلالة رمضانية باسلوب تراثي من حبيبة العبدالله - الصورة من حسابها على انستغرام



تُعَدُّ الجلابيات الملونة والمطرزة بالذهبي من خيارات الأزياء التراثية التي تَبْرُزُ في أعياد الدول الخليجية الوطنية، وفي مناسباتهن المختلفة كالاحتفال بشهر رمضان المبارك والأعياد، لذا رصدنا لك عدة أفكار لتعتمدي هذه التصاميم بأسلوب الإعلامية الكويتية، حبيبة العبد الله؛ حيث اختارت جلابية حمراء مطرزة بالنقوش التراثية الذهبية مع فستان أبيض مطرز بخط ذهبي في المنتصف، وأكملت اللوك باكسسوارات اللونين الأبيض والذهبي، ونسقت في الإطلالة الثانية جلابية زهرية مطرزة بالذهبي في المنتصف وفي الأطراف مع حجاب باللون البيج وحذاء بكعب، وتزينت في الخيار الثالث بجلابية باللون الأزرق النيلي مصممة بتطريزات ذهبية مع حزام ناعم للخصر، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الذهبي، وفي الإطلالة الرمضانية الرابعة تألقت حبيبة العبد الله بجلابية بيضاء مطرزة بالذهبي مع وشاح شفاف أسود مطرز بالنقوشات الذهبية المختلفة، لتضفي عليها إطلالة باهرة.

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