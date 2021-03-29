كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 04:42 مساءً -

احتفلت دور المجوهرات العالمية بآخر إصداراتها لأحدث صيحات المجوهرات الراقية المرصعة بالأحجار الكريمة لموسم صيف 2021، وحظيت الأساور بحصة كبيرة في هذه المجموعات، رصدنا لك منها باقة مميزة من الأساور المرصعة بالأحجار الملونة تناسب ذوقك الرفيع.

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أساور مرصعة بالأحجار الملونة بتوقيع دور المجوهرات العالمية لصيف 2021

سوار من ديور Dior

سوار من ديور Dior





أطلقت ديور Dior أحدث مجموعة لها من Victoire de Castellane المعروفة بحبها للأحجار الملونة فقدمت قطعاً ذات أشكال فريدة ومدهشة. مستوحاة من نماذج الأقمشة الملونة من تصميم كوتور والسيد ديور. مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، والألماس 4.30 قيراط، بالإضافة إلى أحجار ملاكيت لازورد كريزوبرايس.

تؤمن ديورDior بالجمال الطبيعي والأصلي، وهو ما دفعها لتصميم هذا السوار الذي يعبّر عن المرأة الفريدة والقوية.

سوار من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

سوار من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels





من دار فان كليف أند أربلز Van Cleef & Arpels اخترنا لك هذا السوار المتلألئ من مجموعة مجوهرات بالمير، المرصعة بالألماس وكأنها قطرات ماء. ويتعانق الألماس فيها مع أحجار السافير ذات اللون المتدرج المتناغم، فينتج عنها تأثير متقزح، كما تزيد البنية المخرمة المصنوعة من الذهب الأبيض أو الأصفر من رونق التأثيرات الضوئية وتضفي عليها جانباً انسيابياً جذّاباً.

فإذا كنت الخليج 365 تبحثين عن إطلالة فريدة عليك باقتناء سوار بالمير من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels.

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سوار من تيفاني آند كو Tiffany & Co

سوار من تيفاني آند كو Tiffany & Co





إذا كنت من محبي الحجر الفيروزي فهو الحجر المفضل كذلك لمصممي تيفاني أند كو Tiffany & Co لأكثر من قرن، لذلك صممت لك خصيصاً هذا السوار العصري من مجموعة Tiffany T لإطلالتك الكاجوال وتم تعزيزه باللون الفيروزي، وهو أحد الأحجار الأولى المستخدمة في تصميم المجوهرات. يخلق التكوين الطبيعي للحجر اختلافات دقيقة في المظهر، مما يضمن أن تكون كل قطعة فريدة مثل من ترتديها.

ارتدي هذا التصميم الأنيق في مجموعة أساور من المعدن المختلط لإطلالة جريئة.

سوار من هاري وينستون Harry Winston

سوار من هاري وينستون Harry Winston





ترغب الكثيرات منا بإطلالة كتلك التي تظهر بها نجمات هوليوود، لذلك انتقينا لك هذا السوار من الدار المفضلة لنجمات هوليوود، دار هاري وينستون Harry Winston المشهورة باستخدامها للخامات النقية والنادرة في تصاميمها، واخترنا لك هذا السوار من الياقوت الأزرق والزبرجد والألماس المتلألئ.

10 أحجار ياقوت مستديرة الشكل تزن ما يقرب من 3.39 قيراط، و10 أحجار زبرجد دائرية تزن 1.98 قيراط، و39 ألماسة مستديرة لامعة على شكل كمثرى تزن حوالي 5.74 قيراط، مرصعة بالبلاتين.

سوار من بوتشيلاتي Buccellati

سوار من بوتشيلاتي Buccellati

تعرفي معنا إلى هذا السوار الرائع من دار بوتشيلاتي Buccellati، المعروف بأنه يستوحي تصميماته من الحضارة الرومانية العريقة، فإذا كنت تبحثين عن قطعة تبرز جمالك المكتنز، أضيفي هذه القطعة إلى صندوق مجوهراتك.

سوار من الذهب الأبيض والأصفر، مزين بالياقوت والألماس الأصفر الفاخر.

سوار من بياجيه Piaget

سوار من بياجيه Piaget





تبحث المرأة دائماً عن قطعة ناعمة بين مجموعة إكسسواراتها، تناسب إطلالة عملية وأنيقة في نفس الوقت، لذلك نقدم لك عزيزتي هذه القطعة الفريدة من دار بياجيه Piaget العريق وهي سوار بوسيشن مفتوح من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مرصع بـ90 ألماسة قطع بريانت تزن قيراطاً ومزخرفاً بـ2 كابوشون من الملكيت.

ينبض هذا السوار الأنيق بإطلالة أنثوية من خلال مزج الأساور بأحجار الزينة المبهجة والملونة تعبر عن العديد من جوانب شخصيتها. يمكنك استخدام قطعة واحدة للتأكيد على أسلوبك الأنيق، كما تستطيعين تكديس مجموعة من هذه الأساور لإحداث تأثير فريد على المعصم.

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