راقصة وممثلة.. معلومات عن أوكسانا بعد ظهورها مع عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بشعر أحمر منسدل يحمل بعض التموجات البسيطة، مع أزياء سوداء منقوشة، لفتت الراقصة الأجنبية أوكسانا الأنظار، خلال صورتها مع الفنان عمرو دياب على هامش إحدى حفلاته، والتي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام وتويتر صورة تجمع النجم عمرو دياب بفتاة حسناء، وسط تفاعل واسع.

من هى أوسكانا؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الراقصة الأجنبية أوكسانا التي لفتت الأنظار بظهورها مع عمرو دياب.

1- ولدت في روسيا

2- من أشد المعجبين بالمطرب عمرو دياب وبأغانيه، حيث تنشر من حين إلى آخر مقاطع فيديو خلال رقصها على إحدى أغانيه.

3- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ما يقارب المليون متابع من مختلف دول العالم.

4- تعلمت اللغة العربية منذ سنوات، بعد انتقالها إلى مصر.

5- شاركت في برنامج «الراقصة» على قناة القاهرة والناس، وشاركت في لجنة التحكيم حينها الراقصة دينا والكاتب تامر حبيب.

6- تثير الجدل باستمرار بسبب رقصها الجريء وجلسات التصوير بملابس مكشوفة أحيانا.

7- تحب مجال التمثيل وتسعى لإثبات نفسها كممثلة، وظهرت في العديد من المسلسلات منها «البيت الكبير».

تفاصيل صورة عمرو دياب مع حسناء جديدة

وظهر عمرو دياب بأزياء شتوية سوداء وغير منقوشة، مع النيو لوك الجديد بشعره الأشقر، فيما ارتدت الفتاة فستانا منقوشا أسود اللون مزود بفتحات صغيرة على الجانبين، مع اعتمادها على مكياج سموكي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «شكل الحب كرمك المرة دي»، و«هو أنت ليه كل يوم لازم تتصور مع واحدة جديدة»، و«معجباتك الحسناوات كتروا قوي يا هضبة».