يكثر تناول الفول المدمس، في العديد من البلدان العربية، فهو أساسي في وجبة الإفطار ويتواجد بشكل دائم على المائدة المصرية، فضلًا عن الطرق المختلفة لتناوله التي يفضلها الكثيرون، فهو يتمتع بمذاق شهي وطيب، ويكثر تناوله بصفة خاصة في شهر رمضان الكريم، خلال السحور.

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، يبقى هناك هاجس بين الجميع من الإقدام على شراء الأطعمة من المحلات، خوفًا من العدوى، إذ يحاولون اتباع الإجراءات الإحترازية فضلًا عن الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وإليكِ طريقة عمل الفول المدمس في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الفول المدمس

كمية فول مدمس تكفي لأفراد الأسرة.

حبة طماطم كبيرة

قرن فلفل رومي كبيرة

ملعقة طعام طحينة

ربع ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خل

فص ثوم

زيت حار حسب الرغبة

قليل من الماء

طريقة تحضير الفول المدمس

- يفرغ الفول في إناء الطهي ثم نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة عليه.

- نضيف القليل من الماء والزيت حسب الرغبة.

- نقطع فص الثوم إلى نصفين ونضيفهم ونضع الخل والملح والشطة وملعقة الطحينة ونقوم بتقليب جميع المحتويات على نار هادئة من 5 إلى 10 دقائق.

فوائد الفول المدمس

بالرغم من المذاق الطيب والهي للفول المدمس، إلا إنه له العديد من الفوائد الكثيرة التي تقي الجسم من الأمراض وتحافظ عليه، ويُقدم هُن، أهم تلك الفوائد، وفقًا لموقع Health Benefits.

يحتوي الفول المدمس، على نسبة عالية من الحديد، التي تقي من الإصابة بفقر الدم، وبخاصة للسيدات الحوامل، إلى جانب احتواءه على كثير من الأحماض الأمينية، التي تحمي الجهاز العصبي، فضلًا عن مساهمته في تعديل الحالة النفسية والمزاجية، ويحتوي ايضًا كميات كبيرة من الفيتامينات، والعناصر المعدنيّة، والأحماض، والبروتينات، والألياف.