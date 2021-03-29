عمرو دياب يثير الجدل مع حسناء جديدة: الحب شكله كرمك المرة دي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام وتويتر صورة تجمع النجم عمرو دياب بفتاة حسناء، وسط تفاعل واسع مع تلك اللقطة المصورة، التي سبقها العديد من الصور التي جمعت «الهضبة» بالعديد من الحسناوات.

تفاصيل صورة عمرو دياب مع حسناء جديدة

وظهر عمرو دياب بأزياء شتوية سوداء وغير منقوشة، مع النيو لوك الجديد بشعره الأشقر، فيما ارتدت الفتاة فستانا منقوشا أسود اللون مزود بفتحات صغيرة على الجانبين، مع اعتمادها على مكياج سموكي وشعر أحمر منسدل يحمل بعض التموجات البسيطة.

وتبين أن هذه الفتاة هى الراقصة الأجنبية أوكسانا عقب إجرائها نيو لوك، وتم التقاط الصورة على هامش إحدى الحفلات، حيث تحرص الراقصة على حضور حفلات عمرو دياب دوما، لأنها من أشد المعجبات بفنه.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «شكل الحب كرمك المرة دي»، و«هو أنت ليه كل يوم لازم تتصور مع واحدة جديدة»، و«معجباتك الحسناوات كتروا يا هضبة».

سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عروس بسبب عمرو دياب

ومنذ عدة أيام، أثارت عروس حالة من الجدل والسخرية، خلال ظهورها في أحد مقاطع الفيديو، وهي منشغلة عن عريسها تماما بالرقص مع الفنان عمرو دياب، ممسكة يداه، خلال إحيائه حفل زفافها.

وأثار مقطع الفيديو التي لم تتجاوز مدته الدقيقة، سخرية رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقين على انشغال العروس بالرقص مع الهضبة، متناسية عريسها، فجاء من بين التعليقات، «أنا لو مكانها هنسى الفرح»، «حقها والله»، «عندها حق برضو»، «أكيد عمرو بيغيظ دينا».

انهيار معجبة عند رؤيتها عمرو دياب

وخلال نوفمبر الماضي، دخلت إحدى معجبات الفنان في حالة من الانهيار الشديد، حين رأته في إحدى حفلاته الخاصة، إذ احتضنتها الفنانة دينا الشربيني، حينها، وبدأت في مسح دموعها وتهدئتها.