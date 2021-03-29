درة بإطلالة محتشمة على «إنستجرام» ورسالة عن التجارب الصعبة باللغة الفرنسية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت عددا من الصور الخاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ظهرت درة خلال جلسة التصوير، بإطلالة أنيقة بملابس محتشمة، مع ترك شعرها منسدلًا على كتفها، فضلًا عن الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها.

وأرفقت الفنانة رسالة غامضة عبر حسابها، بعبارات من اللغة الفرنسية، إذ قالت، «تتكون الحياة من تجارب صعبة، لن يرى الآخرون الألم والجروح المخفية والدموع الجافة، ولا يهم ما يرونه، المهم أن تتغلب على التجارب بشجاعة وأن تحافظ على نقاء قلبك».

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلافا من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها «قمر، كل يوم بتحلوي أكتر عن اليوم اللي قابله، الجمال عدى الكلام خالص، انتي جميلة جدًا، جميلة الجميلات، ده جماله مفيش أخوه، ربنا يديم ضحكتك القمر، مين مزعل القمر بس».

درة تنشر آية قرآنية ورسالة غامضة على «إنستجرام»

وكانت الفنانة درة، أثارت الجدل، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بـ«إنستجرام»، من خلال نشر حكمة وتبعتها بآية قرآنية، دون كتابة أي تعليقات.

وخلال الحكمة التي شاركتها الفنانة التونسية، «إن لم تعش لنفسك.. لن يأتيك العالم ليدلك على الطريق الصحيح، الكل لديه أولويات بعيدة عنك تمامًا، فإن لم تحب نفسك لن يحبك الآخرون».

كما شاركت درة متابعيها: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون».

وكانت الفنانة التونسية درة احتفلت بزواجها من المهندس هاني سعد، في نوفمبر الماضي، في حفل زفاف كبير في الجونة، بحضور رموز الفن، وتعرضت حينها لهجوم حاد، من التونسيات، لاعتقادهم إنها الزوجة الثانية، بما يخالف التقاليد التونسية.