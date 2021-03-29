ملامح من طفولة فتاة «حادث الجلالة».. تصلي أمام التليفزيون وتعتني بكلبها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هي الابنة الوحيدة للدكتورة عزة أبو العينين، أستاذ التحاليل بجامعة القاهرة، والدكتور محمد نايل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بقصر العيني، رحلت الابنة الشابة إيمان نايل، المعروفة إعلاميا باسم فتاة حادث الجلالة، وتركت حزنا كبيرا في قلبي والديها، حيث لقيت مصرعها في حادث مفجع على الطريق السريع بعد اصطدام سيارتها بأخرى نقل، على طريق الجلالة.

حساب والدتها الدكتورة عزة أبو العينين، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، امتلأ بصور ابنتها الوحيدة، من الطفولة وحتى مرحلة الشباب التي رحلت وهي ما زالت في بدايتها.

تحتضن كلبها

صورة قديمة تعود للعام 2007، نشرتها الدكتورة عزة، لطفلتها الصغيرة، «إيمان»، وهي تحتضن كلبها الصغير «باني»، مكتفية الدكتورة بتعليق بسيط «إيمان وباني».

في حمام السباحة

وفي صورة أخرى للعام ذاته، كانت الصغيرة تلهو في حمام السباحة، داخل حديقة منزلهما، لتعلق عليها الأم بـ«عيد ميلادها الـ8».

تصلي بالإسدال

وفي صورة ثالثة من طفولة الراحلة «إيمان»، نشرتها الأم في العام 2007، كانت ترتدي الصغيرة «إسدال الصلاة»، وعلقت الأم: «بتصلي قدام التلفزيون حتى لا تفوت المدرسة الثانوية الموسيقية».

حادثة فتاة الجلالة

واقعة «فتاة الجلالة» أثارت حزن وصدمة كبيرة في قلوب محبيها، فسرعان ما اقترن اسمها عبر موقع «فيسبوك» بدفتر عزاء، ليرثي وفاتها بأدعية الترحم والغفران، لينفوا أيضًا ما تردد بأن الفتاة أقدمت على الانتحار، نظرًا لقيادتها السيارة في طريق عكسي بسرعة عالية.

ونعت عمة الراحلة حنان نايل، ابنة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله حبيبتي ورح قلبي بنت أخويا إيمان نايل بنت الدكتور محمد نايل والدكتورة عزة أبوالعنين، نسألكم الدعاء والفاتحة».

ووصفت إحدى صديقتها، رفضت ذكر اسمها خلال حديثها لـ«الوطن»، معربة عن صدمتها بوفاة «إيمان» بتلك الطريقة: «البنت متزنة نفسيا وبتحب الحياة والحرية، كلنا مش قادرين نصدق اللي حصل».

وكانت الراحلة تحرص على التقاط الصور التذكارية مع أسرتها: «هى وحيدة أبوها وأمها اللي بيموتوا فيها، وكانوا بيدلعوها جدًا، وهى كانت جميلة ومحبوبة وتدخل القلب»، بحسب كلام صديقتها.