فنانات بالزي الشعبي في مسلسلات رمضان 2021: أبرزهن نرمين الفقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يترقب الجميع بدء سباق المسلسلات الرمضاني لعام 2021، حيث يشهد هذا العام الكثير من الأعمال الدرامية التي تتناول وجبة فنية دسمة ومتنوعة سيشاهدها الجمهور.

ومن ضمن الموضوعات التي سيتناولها السباق الرمضاني المقبل، الدراما الشعبية، والتي ستظهر فيها الفنانات الشكل وبالزي الشعبي المعروف، ومنهم فنانات يظهرن بهذا الشكل للمرة الأولى، وأصبحوا حديث السوشيال ميديا بمجرد طرحهم للبوسترات الخاصة بهم.

نرمين الفقي

تأتي على رأس هؤلاء الفنانات، نرمين الفقي، والتي تعود الجمهور على رؤيتها بشكل أنيق دائما، حيث ستفاجئ الجمهور هذا العام بشخصية شعبية من الطراز الأصيل، وهو ما ظهر بعدما نشرت بوستر لها خاص بمشاركتها في مسلسل «النمر»، مع الفنان محمد إمام وظهرت فيه بـ«العباية الشعبي».

مسلسل النمر

مسلسل «النمر» بطولة محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي ومحمد رياض وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

كما تشارك نرمين الفقي في السباق الرمضاني أيضا، بمسلسل «ضل راجل» مع الفنان ياسر جلال، ويشاركهم في البطولة محمود عبد المغني وأحمد حلاوة ونور وأنعام سالوسة وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

وفاء عامر

وهناك أيضا الفنانة وفاء عامر، والتي فاجأت الجمهور ببوستر مسلسلها «لحم غزال» والذي ستجسد فيه أيضا دور سيدة شعبية، وبالفعل من خلال البوستر ظهرت وهي ترتدي «العباية».

غادة عبد الرازق

وفي نفس العمل، سنشاهد بطلة العمل غادة عبد الرازق باللوك الشعبي، حيث نشرت بوستر العمل وهي تظهر عليه بالفعل بـ«عباية سوداء».

مسلسل لحم غزال

مسلسل «لحم غزال» بطولة غادة عبد الرازق ووفاء عامر وشريف سلامة وميدو عادل وعمرو عبد الجليل وأحمد فتحي وأحمد خليل وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.