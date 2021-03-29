«ملاك عايش وسطينا».. من هي والدة إيمان نايل فتاة «حادث الجلالة»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجعة صدمت أصدقاء وأقارب الفتاة إيمان نايل، المعروفة بـ«فتاة الجلالة»، التي لقيت مصرعها إثر حادث اصطدام سيارتها بأخرى نقل، على طريق الجلالة، أثناء عودتها من مدينة الجونة، في طريقها إلى منزلها في الشيخ زايد.

الواقعة التي أثارت حزن وصدمة كبيرة في قلوب محبيها، فسرعان ما اقترن اسمها عبر موقع «فيسبوك» بدفتر عزاء، ليرثي وفاتها بأدعية الترحم والغفران، لينفوا أيضًا ما تردد بأن الفتاة أقدمت على الانتحار، نظرًا لقيادتها السيارة في طريق عكسي بسرعة عالية.

ونعت عمة الراحلة حنان نايل، ابنة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله حبيبتي ورح قلبي بنت أخويا إيمان نايل بنت الدكتور محمد نايل والدكتورة عزة أبوالعنين، نسألكم الدعاء والفاتحة».

و«إيمان» هي الابنة الوحيدة لوالديها، لترحل وتبقى آثار الصدمة وآلام الفراق تنهش في قلب والدتها الدكتورة عزة أبو العينين، التي اقترن اسمها بالأدعية لها بالصبر.

ويرصد «هن» بعضًا من المعلومات عن الدكتورة عزة أبو العينين، والدة فتاة حادث طريق الجلالة.

من هي والدة فتاة حادث الجلالة؟

- أستاذة تحاليل في كلية القصر العيني بجامعة القاهرة.

- والدها هو الدكتور أحمد علي أبوالعينين الرئيس الأسبق لشركة سيديكو للأدوية.

- لديها 3 أشقاء ويعمل إثنان منهم في مجال التدريس بالطب، وهما الدكتورة منى أبو العينين، أستاذ الأورام بالقصر العيني، والدكتور حسام أبو العينين، أستاذ الجراحة بكلية طب بني سويف.

- يمتلئ حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بصور ابنتها الوحيدة الراحلة، إيمان، منذ طفولتها حتى شبابها، كما أنها تضع صورتهما سويًا في «البروفايل».

اسم عزة أبو العينين تصدر مواقع التواصل

مع انتشار نبأ حادث ابنتها، تصدر اسم والدة الفتاة عزة أبو العينين مواقع التواصل الاجتماعي، لتعزيتها، واقترن اسمها بصفات حسنة، والحديث عن معاملتها الطيبة: «ملاك عايش وسطينا.. مافيش حد مايحبهاش.. في ضهري طول الوقت في أي حاجة مضايقاني أو محتاجاها.. خيرة فوق الوصف.. أنتي محجوز لك مكان في الجنة مع بنتك.. اصبري واحتسبي».