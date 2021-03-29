مكياج وتسريحات شعر للمناسبات من بلقيس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 12:37 مساءً - إذا كنت تتحضرين لمناسبة معينة وترغبين في إطلالة عصرية وأنيقة، وتحاكي صيحات الموضة الرائجة، تشكل النجمة بلقيس مصدر إلهام تستوحين منه أجمل الأفكار، فهي تعتمد أساليب مكياج تجمع الرقي والأناقة، وتسريحات شعر أنثوية قد تكون خياراً مثالياً لك المناسبات. لذلك، رصدنا لك مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر بلقيس التي اعتمدتها في إطلالاتها الأخيرة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الويفي المنسدل والروج الأحمر

تسريحة الويفي المنسدل والروج الأحمر (الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام)



تشكل تسريحة الشعر المنسدل المسحوبة وراء الأذن من جانب واحد مع الفرق الجانبي، والروج الأحمر المات والأيلاينر الناعم، وظلال العيون الترابية الهادئة، والإضاءة الذهبية والرموش الطويلة والكثيفة، خياراً رائعاً للمناسبات يمنح المرأة إطلالة أنثوية آسرة. وقد اعتمدت النجمة بلقيس هذا اللوك في إحدى أحدث إطلالاتها.

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تسريحة الكعكة المنخفضة والمكياج اللامع

تسريحة الكعكة المنخفضة والمكياج الزهري اللامع (الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام)



وفي لوك آخر، اعتمدت النجمة بلقيس تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة القصيرة التي تغطي الجبين والخصل المنسدلة على جانبي الوجه، مع مكياج العيون اللامع بتدرجات الزهري والبنفسجي الفاتح، والأيلاينر الرفيع وأحمر الشفاه الوردي، وملامح الوجه المنحوتة، وهي إطلالة مثالية لأي مناسبة، وتتناغم مع جميع ألوان البشرة.

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تسريحة الويفي العريض والمكياج السموكي

تسريحة الويفي العريض ومكياج العيون البرونزي(الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام)



وفي إطلالة كلاسيكية أنيقة وراقية، اختارت النجمة بلقيس تسريحة الويفي العريض مع الغرة الجانبية، ومكياج العيون السموكي الناعم باللون البرونزي والروج النيود القريب الى لون البشرة، مع الرموش الاصطناعية والحواجب العريضة الطبيعية. وهي إطلالة رائعة للمناسبات وتضمن لك مظهراً في غاية الجمال والأنوثة.

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تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع مع المكياج الترابي

تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوعة مع المكياج الترابي (الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام)



تعد تسريحة الشعر نصف المرفوع بمختلف أشكالها إحدى تسريحات الشعر الرائجة بين النجمات، وهي تسريحة مثالية للمناسبات، اعتمديها بأسلوب ذيل الحصان مع الغرة الجانبية المسحوبة والشعر الويفي على طريقة بلقيس، واختاري الى جانبها مكياج عيون بتدرجات الألوان الترابية بلمسة لامعة عند مدمع العين وفوق الجفن العلوي، والروج المطفي.

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تسريحة أمواج الشاطئ والروج المطفي

تسريحة أمواج الشاطئ والروج المطفي (الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام)



أما إذا كنت من محبات الإطلالات الناعمة، بإمكانك أن تعتمدي تسريحة أمواج الشاطئ المنسدلة مع القبعة الناعمة ذات الحواف المستديرة، مع مكياج العيون الترابي المات والروج المطفي، وذلك على طريقة النجمة بلقيس.

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