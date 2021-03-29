خلطات لتطويل الشعر..تعرفي الى الأقوى بينها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 12:37 مساءً - تؤدي عوامل كثيرة الى تضرّر الشعر بشكل كبير، فيصبح هشاً ومتكسراً ومتقصفاً، وهذا بدوره يساهم كثيراً في الحد من نمو الشعر بالشكل المطلوب، في مقدمها الاستخدام الكثيف لأدوات تصفيف الشعر، سوء التغذية، وعدم استخدام مستحضرات العناية بالشعر اللازمة، هذا بالإضافة الى العوامل الوراثية.

فإن كنت تطمحين الى الحصول على شعر طويل وصحي، سنقدم لك في ما يلي أفضل خلطات تطويل الشعر، فجربيها من دون تردد.



خلطة الزيوت والبيض

خلطات لتطويل الشعر

اخفقي بيضة واحدة جيداً، من ثم أضيفي إليها نصف كوب من كل من زيت اللوز وزيت الخروع. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على تدليك شعرك بهدوء، وذلك حتى يتغلغل الخليط داخله. من ثم، لفي شعرك بكيس بلاستيكي واتركيه مدة ساعتين كاملتين. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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خلطة خل التفاح والماء

خلطة خل التفاح

أحضري كوباً من المياه المعدنية وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من خل التفاح. حركي المزيج جيداً وطبّقيه على شعرك من جذوره وحتى أطرافه. اتركي الخليط على شعرك مدة ربع ساعة، بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



خلطة زيت الفيتامين E

زيت الفيتامين E

امزجي كبسولتين من زيت فيتامين E مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، من ثم دلكي بالمزيج شعرك وفروة رأسك، بحركات هادئة عبر استخدام أطراف أصابعك. اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطفيه بالماء الفاتر.

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أهم النصائح للحصول على شعر طويل

خلطات تطويل الشعر

- استخدمي بروتين الشعر بشكل دوري، فهو يساعد الشعر على إنتاج الأحماض الأمينية التي تؤدي دوراً كبيراً في تطويل الشعر وتعزيز نموه وجعله قوياً وصحياً.

- تناولي بكثرة أطعمة غنية بالفيتامينات، لا سيما فيتامينَي A وC، فضلاً عن الحديد والزنك، فهي تعمل على الحد من تساقط الشعر وتساهم في تطويله وتعزيز كثافته.

- قومي من وقت لآخر بإراحة شعرك من استخدام أدوات التصفيف والتمليس، كونها تسبب الضرر لشعرك وتؤدي الى هشاشته وجفاف خصلاته وتكسرها، وهذا بدوره يحد من نمو الشعر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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