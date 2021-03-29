«اتعرف عليها في الأوبرا وطردها الفجر».. لقطات من علاقة علي ربيع وندى محمود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلقائيته وخفة دمه جعلته يحتل مكانة وسط القلوب منذ أن خطى خطواته الأولى في مجال الفن، فهو يتمتع بكوميديا خاصةً منذ ظهوره ضمن فرقة الفنان أشرف عبدالباقي، والتي عُرفت باسم «مسرح مصر»، حتى لُقب باسم «وزير السعادة»، هو الفنان علي ربيع.

ويتزامن اليوم 29 مارس، عيد ميلاد الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، قصته مع ندى محمود، أم ابنته الوحيدة مليكة.

في عام 2015، أعلن الفنان علي ربيع ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ندى محمود، وروى الفنان قصة زواجه، خلال استضافته في برنامج «ده كلام»، مع الإعلامية سالي شاهين، والتي بدأت من داخل دار الأوبرا، إذ قال، «أول مرة شوفت ندى كانت في أحد عروض البالية اللي كانت بتأديها في الأوبرا، حاولت لفت نظرها بشتى الطرق من خلال أصدقائي اللي كانوا بيشاركوا معاها في العروض، وبالفعل اتقدمتلها وأهلها مبالغوش في طلبات الزواج وكنا على قدر كبير من التفاهم».

حفل زفاف علي ربيع وندى محمود

وكان الثنائي علي ربيع وندى محمود، احتفلا بزفافهما في عام 2018 الذي أُقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن، فضلا عن أسرة مسرح مصر، ولكن هذه الزيجة لم تدم إذ انفصلا بعد عام من الزواج بسبب والدته، وأسفرت هذه الزيجة عن ميلاد ابنتهما مليكة.

ندى محمود تروي كواليس ارتباطها بالفنان علي ربيع

وكانت تحدثت ندى محمود، خلال استضافتها في برنامج «قعدة ستات»، عن زواجها من علي ربيع وانفصالها عنه، إذ قالت، «اتكتب كتابي في 2015، واتجوزت 2018، ودلوقتي عندي 24 سنة، هي كانت تجربة ودرس، والحب وحده لا يكفي ولازم الأمان قبل كل حاجة».

انفصال علي وندى: طردها في عز الفجر

وكان انفصل الثنائي في إبريل عام 2019، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها ندى محمود لوالدة علي ربيع، وكانت روت والدتها كواليس الانفصال والخلاف، قائلةً، «والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوها لها».