«دخلت جامعة تانية».. ديالا مكي تحتفل بتخرجها: لم يفت الآوان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بحفل تخرجها، مرتدية روب وكاب التخرج، بالجامعة الأمريكية في دبي.

وشاركت الإعلامية عددًا من الصور ومقاطع الفيديو المصورة، عبر حسابها وأرفقت تعليقًا قالت خلاله،«خلف كواليس صور تخرجنا، كنت أشعر حقًا أننا سنكون قادرين على إقامة حفل مناسب ولكن حتى لو لم نفعل ذلك، لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على مدى قيمة الحصول على تعليم مناسب، بغض النظر عمن يخبرك أنه ليس على وسائل التواصل الاجتماعي».

وتابعت اللبنانية ديالا مكي، قائلةً،« لدي بضع درجات ولكن لم يفت الأوان أبدًا للحصول على المزيد، أفضل استثمار يمكنك أن تقدمه لنفسك، لقد كونت صداقات رائعة وما زلت أمامي بضعة أسابيع».

العديد من التهانئ والمباركات حصلت عليها اللبنانية ديالا مكي، من متابعيها، والتي وصلت آلاف من التعليقات، وكان من أبرزها،«أنا سعيدة جدًا من أجلك ديالا ما زلت أتذكر في عام 2019 عندما نشرت عن الانضمام إلى الجامعة مرة أخرى بينما كنت مترددة في فعل الشيء نفسه وقدمت لي نصائح بشأن، أنا سعيدة جدًا من أجلك وآمل أن أتخرج قريبًا جدا، مبروك ديالا، تستحقين كل شيء، ألف مبروك حبيبتي، مبروك التخرج، من نجاح لنجاح إن شاء الله، فخورة بيكي، وينه أحمد فلوكس ما عاد نشوفه، ليش تركتي أحمد فلوكس».

معلومات عن ديالا مكي

ديالا مكي، حاصلة على بكالوريوس في الآداب والإعلام، وماجيستير في العلاقات الدولية، عملت كإعلامية ومقدمة برامج في تليفزيون دبي منذ سفرها إلى الإمارات عام 2005، شاركت ديالا مكي، في تغطية عدد من عروض الأزياء العالمية والمهرجانات العالمية مثل: كان وبرلين وفينيسيا.

شاركت ديالا في حملة ديور لإعادة إحياء الصور الشهيرة لماريو تيستينو.