ناسا تطلق اسم عائلة طالبة مصرية على حزمة كويكبات: حكاية بدأت بحلم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت ياسمين يحيى، الطالبة في هندسة بترول بقبرص، والحاصلة على المركز الأول في مسابقة «إنتل» الدولي للعلوم والهندسة، إنها من قرية كفر المنازلة بمحافظة دمياط، وبدأت قصتها مع البحث العلمي، من خلال انضمامها لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وهي إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم كمنحة من الوزارة، بعد خوضها لعدد من الاختبارات والمقابلات.

وأضافت ياسمين يحيى، خلال مداخلة لها عبر «زووم» لبرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها مع التحاقها بتلك المدرسة تعلمت كيفية البحث العلمي والمنهيجة التي تساعد على إتمام ذلك بنجاح، «عاملين لينا مناهج دراسية بتخدم الحلول اللي بنشتغل عليها، وهما حاطين لينا 10 تحديات خلال الـ3 سنوات الدراسية، وكل ترم بنشتغل على تحدى منهم».

وأوضحت أنها وبعد عملها مع زملائها في مختلف المشروعات عملت على مشروع خاص بها، ونجحت في التأهل عام 2015 وتمثيل مصر وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم في علوم الأرض والبيئة، «بعدها اشتركت في كذا حاجة والحمد لله كنت بجيب مراكز في كل مرة وكنت بشترك في مؤتمرات ومسابقات».

وأكدت طالبة الهندسة، أن وكالة ناسا أطلقت اسم عائلتها «مصطفى 31910» على عدد من الكويكبات التي جرى اكتشافها، ما مثل بالنسبة لها شرف وفخر كبيرين، «مكنتش مستوعبة والموضوع كبر ورد فعل الناس شجعني أني اشتغل أكتر على نفسي بعد كدة».

وأشارت إلى أنها خلال العام الجاري قررت شركة «هايمن» طباعة قصتها كقصة ملهمة للطلاب في المدارس من سن 12 عاما، لتكون مفيدة لهم، وللتأكيد على أن الظروف التي تحيط بالشخص لا تحدد مستقبله، ولكن مع وجود الهدف والحلم تستطيع الوصول له من خلال العمل عليه، مضيفة أنه تم طباعة مليون نسخة من الكتاب ويوزع حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت ياسمين يحيى: «أكاديمية البحث العلمي هي داعم كبير لي وفق بروتوكول يسمح لي بدخول المعامل عبر تصريحات، وبقدر أدخل الجامعات ومعاملها، والأكاديمية بتعمل معارض ومسابقات كثير جدا، والدعم المعنوي بيفرق كتير معانا».