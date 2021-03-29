من احتفالية المرأة المعيلة.. هاني البحيري لـ «الوطن»: أي عبء بشيله عن أي أم بيسعدني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص مصمم الأزياء العالمي، هاني البحيري، حضور حفل تكريم الأمهات المعيلات اليوم، الذى أطلقته نجلاء عياد، مؤسسة مبادرة بداية جديدة لتأهيل المطلقات، حرصا على تكريم مجهودات الأمهات مع أولادهن من ذوي الهمم.

ووجه هاني البحيري كلمة لأمهات المعيلات أثناء حديثه لـ «الوطن»، قائلا: «كل سنة وانتوا طيبين، كل أم لوحدها بالنسبة ليا نقطة ضعفي، لو أم معيلة بالنسبة ليا أم وأب عندها مسؤوليات أكتر بكتير لأنها بتكفل الحياة المحترمة لأولادها، وخاصة الأمهات لأبناء من ذوي الهمم».

وأضاف: «لو الأم قدرت تطلع نموذج مجتهد للحياة سواء في العلم أو الفن أو بطل رياضي من ذوي الهمم فهى أم عظيمة، كلنا مقدرين دورها الكبير بنحاول نقدم ليها الدعم».

هاني البحيري: أحنا كأفراد بنحاول نساعد بأشياء رمزية

وأكد «البحيري»، على دور المجتمع في دعم المرأة المعيلة قائلا: «أحنا كأفراد بنقدر نساعد بأشياء رمزية لكن دور المجتمع لازم يكون إيجابي أكتر علشان يقدر يوفر حياة كريمة لأم المعيلة ودخل محترم يساعدها في مسيرتها، مش سهل على أي أم تقول عندي طفل ومعنديش دخل.

وأوضح مصمم الأزياء تأسيسه مبادرة لأمهات المعيلات أصحاب المواهب في أعمال الهاند ميد: «هدفي من المبادرة دي ارسم البسمة على وجه كل أم واقدم ليها حاجة بسيطة تساعدها تكمل مشوارها في العطاء».

هاني البحيري: أمي كانت أم معيلة لذلك هى نقطة ضعفي في الحياة

واختتم هاني البحيري حديثه بتذكر والدته: «أنا فخور بأمي لأنها كانت سبب حياتي ورمز العطاء بعد وفاة ابويا، أمي كانت الأم المعيلة، لذلك هى نقطة ضعفي في الحياة، فأي عبء بشيله عن أي أم بحس بسعادة».

وتهدف المبادرة إلى تكريم عدد من نماذج الأمهات المعيلات ممن قدمن مجهودات مع أبنائهن من ذوي الهمم.