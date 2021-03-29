«فرحة ويوسف» هربا من قسوة زوجة الأب.. عاد الابن والفتاة ما زالت متغيبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتج الإهمال وإساءة المعاملة للأطفال توليفة معقدة لدى الأطفال، وهذ ينطبق على «يوسف» وشقيقته «فرحة» اللذين قررا الهروب من قسوة زوجة الأب التي تقوم بتعنيفهما وتعتدي عليهما بشكل دائم ما أدخلهما في حالة نفسية سيئة اتخذا على إثرها قرارًا بالهروب وتفرقا.

يحكي محمد العوينات، 40 عامًا، أنه كان عائدًا من مدينة القاهرة بالقطار، ووجد به الطفل «يوسف»، ولم يجد شقيقته «فرحة»، وأخبره الطفل بأنها كانت معه قبل أن يتفرقا الاثنان ولم يعلم عنها شيئا، ثم قام المواطن بعمل إخطار في مباحث محطة السكة الحديد في نفسي المحطة التي نزل فيها بمحافظة البحيرة، وأخذ الطفل معه للمنزل الكائن بقرية «المعدية»التي يقيم فيها.

يقول الرجل الأربعيني المقيم في قرية المعدية بالبحيرة لـ«هن»: «عثرت على الطفل يوسف بجوار أحد الأشخاص في نفس عربة القطار وأثناء حديثي مع هذا الشخص سألته إن كان ابنه أو لا وعندما نفى الرجل أنه يعرفه من الأساس لجأ الطفل للحكي عن القصة ولماذا اضطر هو وشقيقته ترك المنزل واتضح أن زوجة أبيهما هي السبب بسبب سوء معاملتها لهما».

يوسف طفل لبق

يضيف الرجل الأربعيني: «الطفل كان لبق جدًا وعلى دراية بأرقام أبيه ويحفظ أرقام مدرسيه ثم أوضح لي أسباب هروبه فبعد وفاة والدته من سنوات قرر والده سائق الميكروباص والمقيم في منطقة النهضة بالقاهرة الزواج بأخرى وأنها تبرحهما ضربًا هو وشقيقته على أتفه الأسباب ولذلك هربا من سوء المعاملة».

واختتم المواطن حديثه قائلا: «الأب متزوج من سيدة أخرى أيضًا تدعى سميحة أم شهد وأخبرني الطفل بأنه يريد العيش معها هو وشقيقته بسبب قسوة زوجة أبيه الأولى التي تعتدي عليهما بالخرطوم وظل الطفل معي لمدة 48 ساعة خلالها تواصلت مع زوجة أبيه التي يريد العيش معها وسألتني عن فرحة شقيقة يوسف وقولت لها إنني لم أجدها».

فرحة لا زالت متغيبة

ويواصل «بعد يومين تحرك الأب من القاهرة إلى البحيرة وأتى إلى القرية واستلم ابنه وشعرت بطمأنينة بعدما سلمته هذه الأمانة، خاصة أن أحد الأشخاص في القطار كان مصمم انه ياخده معاه وقالي انه ساكن في مدينة السلام في القاهرة ومكنتش مرتاحله ولا أعرف شيئا عن شقيقة يوسف حتى هذه اللحظة إلا أنها لازالت متغيبة».