أم عاشت سنوات دون طعام أو شراب تنجب توأمًا بصحة جيدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

10 أعوام كاملة قضتها سيدة بريطانية دون طعام أو شراب على خلفية إصابتها بمرض غامض في المعدة، قبل أن تحدث المعجزة الإلهية وتلد السيدة الأربعينية توأمًا.

تفاصيل مرض الأم

ماري ويليامز، صاحبة الـ40 عاما، رغم انقطاعها عن تناول الطعام والشراب لسنوات وتدخل الأطباء جراحيا لإمداد جسدها بالمواد اللازمة لاستمرارها على قيد الحياة، أنجبت توأمها بمعجزة كبيرة، حسب موقع «ميرور» البريطانية.

سوء حالة الأم

حالة من الذهول أصابت الأطباء المتابعين لحالة «ماري»، فعلى الرغم من تدهور حالتها على مدار العام الماضي، إلا أنهم اكتشفوا أنها كانت حامل في توأم، وزاد من ذهولهم أنها ولدت طفلتيها بصحة جيدة.

فرحة عارمة

الأم الأربعينية أعربت عن مفاجأتها بعد أن وضعت صغيريها قائلة: «كانت صدمة لكنها معجزة في نفس الوقت، فقبل اكتشافي لأمر حملي، بدأت حالتي تتحسن بشكل بسيط لكنه كان ملحوظا، وهو ما سبب لي احساسا بالغرابة والدهشة، لأنني لم أتوقع أني سأحمل وأكون أمًا ».

«ماري» والمرض الغامض

الأم روت قصتها مع المرض وأنها كانت في الثامنة عشرة من عمرها وخلال قضائها لإحدى العطلات الصيفية مع صديقتها بدولة أخرى شعرت بظهور أعراض الإنفلونزا لما يقرب من 3 أيام، قبل أن تشفى منها، وظنت السيدة أنها مجرد وعكة صحية بسيطة، لكن بعد مرور أسبوعين شعرت بالمرض مرة أخرى لكن هذه المرة لم تُشف على الإطلاق.

وتابعت «ماري»: «بدأ وزني ينقص بشكل كبير وملحوظ، واعتقد الأطباء في بداية الأمر أنني تناولت شيئا ملوثًا، وأجريت عدة فحوصات طبية، والتي أظهرت وجود تأخر كبير في الأعمال الحيوية بمعدتي، وبعد سنوات تم تركيب أنبوب غذائي لي، ليضخ السعرات الحرارية والمواد الغذائية التي أحتاجها، حتى لا أضطر إلى تناول الطعام والشراب».