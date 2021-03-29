حكم لبس الثياب البيضاء للمرأة خلال الحداد.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تلقت دار الإفتاء سؤالا حول الحكم الشرعي لوضع المرأة من لباس الحداد يقول فيه السائل: «هل يمكن للمرأة لباس الثياب البيضاء خلال الحداد؟ وهل ينحصر الحداد في الثياب السوداء فقط؟».

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائله: «يجوز للمرأة المحدة ارتداء كل الألوان في فترة الحداد بشرط عدم قصد الزينة فما كان بقصد الزينة منع إذا كان اللون الأبيض من الزينة في عرف بلد السائل فيحرم لكن غير ذلك فلا مانع عليها من ارتدائه».

وتابعت دار الافتاء المصرية خلال الفتوى قائلة: «الحداد مشروع للنساء، ويجب على الزوجة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، إلا أن تكون حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ،أما على غيره فيباح لها لمدة ثلاث أيام من غير زيادة، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله، ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

وفي السياق ذاته قالت دار الافتاء المصرية إن الممنوع على المرأة الـمحدة بخصوص الثياب: لبس ما يقصد به التزين، ومما نص عليه في ذلك: المصبوغ بالعصفر ونحوه، والعصفر: نبت معروف يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه وذلك وفقا لحديث أبي داود بإسناد حسن: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِىَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ»،