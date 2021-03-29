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طريقة عمل كاسترد بالجيلي الفواكه

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

04:53 ص | الإثنين 29 مارس 2021

قدّمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل كاسترد بالجيلي الفواكه، من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل كاسترد بالجيلي الفواكه

بودرة كاسترد

لبن

جيلي

ماء

موز

فراولة شرائح

طريقة تحضير كاسترد بالجيلي الفواكه

يخلط الكاسترد مع اللبن

يضاف الخليط على النار ويقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام

يصب خليط الكاسترد في بايركس وتضاف له شرائح الموز

توضع في الثلاجة حتى تتماسك

يخلط جيلي الفراولة مع الماء على النار

يصب بعد أن يبرد قليلا على خليط الكاسترد

تضاف على الوجه شرائح الموز والفراولة

يوضع في الثلاجة حتى يتماسك

يقدم الكاسترد بالجيلي

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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