قدّمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل كاسترد بالجيلي الفواكه، من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل كاسترد بالجيلي الفواكه

بودرة كاسترد

لبن

جيلي

ماء

موز

فراولة شرائح

طريقة تحضير كاسترد بالجيلي الفواكه

يخلط الكاسترد مع اللبن

يضاف الخليط على النار ويقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام

يصب خليط الكاسترد في بايركس وتضاف له شرائح الموز

توضع في الثلاجة حتى تتماسك

يخلط جيلي الفراولة مع الماء على النار

يصب بعد أن يبرد قليلا على خليط الكاسترد

تضاف على الوجه شرائح الموز والفراولة

يوضع في الثلاجة حتى يتماسك

يقدم الكاسترد بالجيلي