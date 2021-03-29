طريقة سهلة لعمل سلطة جبنة فيتا بالفلفل والنعناع

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة جبنة فيتا بالفلفل والنعناع من الوجبات الخفيفة والسريعة، التي تتميز بمذاق خاص ولذيذ، فضلا عن أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية.

وفيما يلي خطوات تحضير سلطة جبنة فيتا بالفلفل والنعناع، على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برنامج في «سي بي سي سفرة».

مقادير سلطة جبنة فيتا بالفلفل والنعناع

جبنة فيتا

كوسة

خل

فلفل ألوان

نعناع

بقدونس

ملح

زعتر

فلفل أسود

زيت زيتون

ثوم

زبادي

طريقة تحضير سلطة جبنة فيتا بالفلفل والنعناع

- في الخطوة الأولى يجب تقطيع الكوسة إلى مكعبات، وتحميرها فى طاسة تحتوي على زيت غزير.

- في تلك الخطوة يتم تصفية الكوسة من الزيت، ثم وضعها في وعاء مع إضافة البقدونس والفلفل الألوان، بالإضافة إلى خل وملح وفلفل وزبادي والنعناع والزعتر وزيت زيتون والثوم.

- تقطيع الجبنة الفيتا على السلطة، وتقديمها.