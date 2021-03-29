جورجينا تتغزل في كريستيانو رونالدو: «لديك جاذبية لروحك قبل ملامحك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غازلت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز في صديقها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادى يوفنتوس الإيطالي، ونشرت صورة أنيقة له عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، حيث ارتدى فيها نظاره شمس سوداء وتيشيرت باللون الأسود.

وكتبت «جورجينا» تعليقا على الصورة باللغة البرتغالية: «هناك دائماً جاذبية لروحك قبل ملامحك، أحبك»

كانت مباراة البرتغال أمام صربيا، مساء السبت، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2022 في قطر، شهدت حادثا غريبا، بعد اعتراض كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، ونجم فريق يوفنتوس، على عدم احتساب هدف لصالحه في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وشهد ملعب النجم الأحمر، ثورة غضب من كريستيانو رونالدو، بعدما رفض الحكم احتساب هدف لصالحه، بعدما أبعد مدافع صربيا الكرة من على خط المرمى.

وأظهرت الإعادات التليفزيونية تجاوز الكرة لخط المرمى، لكن الحكم رفض احتسابها، ليتجه رونالدو إلى الحكم المساعد ويوجه اللوم له، ثم أبدى غضبه بإلقاء شارة قيادة المنتخب البرتغالي على الأرض، وغادر الملعب في الثواني الأخيرة من اللقاء محتجاً على قرار الحكم، قبل إطلاق صافرة النهاية.