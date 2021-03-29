«سمرة» الناجية من حادث القطار: «عاوزة شقة تمليك وفلوس وتكريم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت السيدة سمرة الرواي، أشهر ناجية من حادث قطاري سوهاج، الجمعة الماضية، عن كواليس الحادث، مؤكدة أن الخلافات مع نجلها دفعتها للهروب من ظلمه، قائلة: «كنت بقعد عند الناس، يشيلوني يومين وخلاص، ومرة لاقيته بيبيع في حاجات من البيت، قلتله دي حاجتي قالي حاجتك دي أنا هرميها ومش هديهالك، وهدبحك».

وعن ادعاءات الجيران عن نجلها بعدم سلامة قواه العقلية، كذبتها السيدة مؤكدة أن نجلها لا يعاني من أمراض عقلية: «ابني سليم وكويس، كان بيزعقلي ويفتش فيا وأنا نايمة».

وتابعت السيدة خلال بث مباشر، عبر جريدة «الوطن»: «قولت أروح للسيدة نفيسة في مصر، ماكنش معايا فلوس والناس قطعولي تذكرة، لحد ما حصلت الحادثة، وواحد شالني من تحت التراب، مشيت حافية لحد ما ودوني المستشفى اتعالج وابقى أحسن».

طلبات بالجملة من السيدة

وعقب سرد روايتها، قررت السيدة التعبير عن احتياجاتها وطلباتها، التي بدأت بمنزل تمليك وانتهت بالستر والصحة، قائلة: «عاوزة شقة تكون تمليك، وعاوزة رحلة حج، مش عمرة، وكان عليا قرض شيلوه، ومكافأة أعيش منها».

وتابعت: «وعاوزة اتكرم تكريم يليق بيا، والستر والصحة».

طبيب نفسي يحلل شخصية السيدة: عندها هوس خفيف

من جانبه، علق الدكتور جمال فرويز، الاستشاري النفسي، على طلبات السيدة، وظهورها الأخير، قائلًا:«ممكن تكون بتعاني من البارانويا، وده اضطراب بمخليها جعلها معتقدة إن كل حاجة سهلة، فسهل إنها تسيب بيتها وتسافر مكان ما تعرفوش، وتطلب طلبات كتيرة بالشكل ده»

وتابع «فرويز» خلال حديثه لـ«هن»:«السيدة دي بعد الظهور ده وكلام ابنها، ممكن يكون عندها هوس خفيف، أو زهايمر وشيخوخة، وده مأثر على طريقتها».

ورجح الاستشاري النفسي، أن تكون القصة من افتعال السيدة من الأساس، وأن تكون رواية نجلها هي الأصح، وأنه لم يطردها من الأساس.

نجل السيدة يبرئ نفسه: مطردتهاش

وكان ياسر جمال، ابن السيدة «سمرة الراوي» برأ نفسه من رواية والدته، بشأن طرده لها، قائلًا: «غير صحيح وأنا مشفتش أمي من أسبوع وهي تركتني وراحت عند أختها في قرى الشرق في نجع حمادي».

وتابع الابن لـ«الوطن»: «أمي بتدعي على افتراء وكذبا، أنا اللى جبتها بعد وفاة زوجها الثاني للعيش معي علشان هي أمي رغم تركها لنا صغارا بعد وفاة والدي اللى هو زوجها الأول».

وأضاف:«تفاجئت إنها تتهمني بطردها وهذا لم يحدث على الإطلاق بل أنا من طلبت منها العيش معي».