حسام فارس: مفيش راجل بيقبل بلقب «جوز الست»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد الفنان حسام فارس، أن الرجل أيا كانت مرجعيته، لا يقبل بمصطلح «جوز الست»، وحتى النوعية التي ليس لديها مشاكل مع عمل المرأة ونجاحها، لن يقبل بأن يوصف بذلك، ناصحا المرأة في تلك الحالة أن تحاول احتواء زوجها، ولا يصدر منها أي فعل أو كلمة تشعره بأنها صاحبت القيادة والسيطرة في العلاقة.

وأضاف «فارس»، خلال لقائه الأحد، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة، ومنى عبدالغني، ومفيدة شيحة، أن الرجل ضعيف الشخصية هو من يتجنب ويبتعد عن فكرة الارتباط بامرأة ناجحة في حياتها وعملها، مشيرا إلى أن الحياة بين الزوجين من المفترض أن تقوم على الدعم المتبادل بين الطرفين، حتى يحقق كل منهما النجاح في مجال عمله.

مواصفات الزوجة الجيدة لدى أي رجل

وألمح الفنان أن الرجل بشكل عام حين يفكر في الزواج فسيرغب في امرأة تحافظ على بيته وتربي أولاده وتراعهم بشكل جيد، مؤكدا أن المرأة هي المسؤولة عن عملية تربية الأولاد بنسبة 90%، والرجل في العادة يقتصر دوره على توفير التزامات الأسرة من الناحية المادية.

ونبه أن الرجل بشكل عام يبحث عن المرأة التي تصون بيته وتحافظ على أولاده، وتربيهم كيفما يحلم لهم، ففي ذلك تتمثل غاية الرجل بشكل عام من الزواج.

وأشار إلى أنه يعلم جيدا أنه من المستحيل أن يجد الرجل نموذج المرأة التي يبحث عنها بكل صفاتها مكتملة، فمن الوارد أن يجد مرأة يجتمع فيها أكثر من صفة يبحث عنها، ولكن ليس كل الصفات، وعليه هنا أن يتخطى ذلك ويبدأوا في بناء حياة سويا، قائمة على التكامل بينهم.