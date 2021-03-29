كوب قهوة قبل الرياضة.. هذا ما يفعله في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة أن شرب القهوة قبل نصف ساعة من ممارسة التمارين يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حرق الدهون.

ووجد الباحثون أن 3 ملليغرام من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، حوالي نصف جرعة واحدة من الكافيين، تعزز معدل حرق الدهون، وفق نتائج الدراسة التي شملت 15 متطوعا من الذكور، وفقا للبيان الإماراتي.

وثبت أن جرعة القهوة لزيادة أقصى معدل أكسدة الدهون هي بمتوسط 10.7 في المئة في الصباح و 29 في المئة في فترة ما بعد الظهر.

وحرص الباحثون على تحليل العلاقة بين الكافيين وممارسة الرياضة. وغالبا ما ترتبط القهوة بتحسين الأداء الرياضي.

وخلال أربعة أسابيع، خضع المتطوعون الـ 15 في الدراسة إلى أربعة اختبارات في ترتيب عشوائي: أخذ دواء وهمي في الساعة 8 صباحا، وأخذ دواء وهمي في الساعة 5 مساء ، وأخذ مكمل الكافيين في الساعة 8 صباحا، وأخذ مكمل الكافيين في الساعة 5 مساء.

وتم قياس معدل حرق الدهون في الجسم وثبت أن الكافيين يساعد في حرق الدهون ويساعد في تعزيز امتصاص الأكسجين وكذلك في يساعد في شدة التمرين، وفق "قناة الحرة".

ونقل عن أمارو غاهيتي المشارك في الدراسة "أظهرت نتائج دراستنا أن تناول الكافيين قبل 30 دقيقة من إجراء اختبار التمارين الهوائية زاد من الحد الأقصى لأكسدة الدهون أثناء التمرين بغض النظر عن توقيت شربها في اليوم".

وأشار الباحثون إلى أنه رغم صغر عينة المتطوعين، لكن النتائج كانت واضحة وتكشف الارتباط بين الكافيين وحرق الدهون.

وتأتي الدراسة ضمن الجهود المستمرة التي يقوم بها العلماء لدراسة تأثير الكافيين على الدماغ وعلى الجسم بصفة عامة.