7 أعراض لأمراض خطيرة تتجاهلها النساء.. منها تغير في الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

غالباً ما تتعرض النساء في مرحلة معينة من العمر إلى الكثير من اﻷعراض، التي يمكن أن يكون البعض منها خطيراً، ولكن تتغاضى عنها ولا تهتم بها، ما يسبب لها اﻷمراض. ومن بين هذه الأعراض ما يلي:

1- فرط التبول:

زيادة التبول يمكن أن تكون علامة على شيء أكثر خطورة من مشاكل في الكلى أو المسالك البولية، فقد يشير إلى خلل هرموني أو إلى وجود خطأ ما في البكتيريا المهبلية.

فإذا كنتِ تتبولين كثيرًا وتشعرين بالعطش الشديد، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري، وذلك وفق ما أورد موقع "Brightside".

2- فقدان الوزن بسرعة:

لا تفرحي كثيراً إذا فقدتي الكثير من الوزن في فترة قصيرة، فيمكن أن يدل هذا في بعض الأحيان على مرض "كرون" أو داء السكري من النوع 2، أو السرطان، لذلك فإن هذا الأمر يعني أن هناك بالتأكيد شيئًا خاطئًا في الجسم.

كيفية التعرف على وجود مشكلة: إذا كنتِ قد خسرتي ما بين 10 إلى 15 كيلو في خلال 3 أشهر، ولم تمارسي أي رياضة أو تغير نظامك الغذائي، لذلك فيجب أن تستشري الطبيب.

3- نمو الشعر بكثره:

كثرة الشعر أو زيادته في الجسم بشكل غير معتاد، يعني وجود الكثير من هرمونات الذكورة، فهذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى العقم أو اضطراب التمثيل الغذائي أو حتى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وأمراض بطانة الرحم.

4- النزيف بعد سن اليأس:

غالبًا ما تلاحظ النساء وجود دم بعد انقطاع الطمث، فيمكن أن يكون هذا علامة على سرطان الرحم أو التهاب عنق الرحم أوالورم العضلي، فلا تتجاهلي هذا اﻷمر، واذهبي إلى الطبيب حتى لا يتطور اﻷمر معك.

5- تغيير في الثدي:

قد يكون من الصعب جدًا ملاحظة العلامات الأولى لسرطان الثدي، وعندما يتعلق الأمر بألم في الثدي والغدد الليمفاوية، يمكن أن يكون قد فات الأوان بالفعل.

كيفية التعرف على وجود مشكلة: يجب أن تراقبي نفسك فهذا يمكن أن يساعدك على ملاحظة سرطان الثدي في مرحلة مبكرة، واحترسي من أي تغييرات مثل جلد أحمر أو متجعد أوجود كتل.

أما بالنسبة للشعور بألم في الثديين من وقت لآخر (خاصة قبل الدورة الشهرية)، فهذا أمر طبيعي جدًا، ويشير بشكل عام إلى تقلبات في مستويات الهرمونات.

6- وجود إفرازات بكثره:

قد يكون جسمك يعاني من الالتهابات أو العدوى، يمكن أن يكون هناك الكثير من الأسباب لذلك، ويجب عليكي استشارة الطبيب بمجرد ملاحظة وجود خطأ ما.

كيفية التعرف على وجود مشكلة: يجب ألا تكون الإفرازات خضراء أو لها رائحة كريهة، ولكن من الطبيعي إذا كان لديكي بعض الإفرازات الدموية بين الفترات (حوالي أسبوعين قبل الدورة التالية).

7- نزول الدورة الشهرية بغزاره:

يمكن أن تكون الأسباب بسيطة فمثلاً وراثية، أو ممارسة الرياضة كثيرًا ولكن يمكن ان تكون خطيرة بسبب ورم عضلي في الرحم، أو خلل في وظيفة بطانة الرحم الهاجرة في الغدة الدرقية.

حتى إذا كنتي مقتنعة بأنه مجرد مرض وراثي يجب أن تذهبي للطبيب فالدورة الشهرية الغزيرة يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم.

كيفية التعرف على وجود شيء خاطئ:

من الصعب فهم ما إذا كانت دورتك الشهرية غزيرة أم لا، ولكن عادةً، إذا استمرت الدورة الشهرية أكثر من 7 أيام، فهذه علامة مقلقة، خاصة إذا كان اللون أحمر فاتح.

فتتراوح مدة الدورة الشهرية العادية من 21 إلى 35 يوماً، والأهم أن تكون مستقرة.

ولا تخجلي من رؤية طبيب أمراض النساء أو اختصاصي أمراض الثدي (في الواقع، يوصى برؤيتهم مرة أو مرتين في السنة) فلا توجد أسئلة محرجة عندما يتعلق الأمر بالصحة.