3 فئات أكثر عرضة للآثار الجانبية الشديدة للقاح كورونا بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد مر أكثر من عام الآن وما زلنا نترنح تحت تهديد فيروس كورونا القاتل، نعم اللقاحات موجودة، ولكن هناك عدة تقارير عن آثار جانبية كبيرة.

وبحسب ما ورد اشتكى العديد من متلقي اللقاحات من النتائج السلبية بعد التطعيم، لكن هل من الشائع أن يعاني الجميع من آثار جانبية؟ ليس حقيقيا، وفقًا للدراسات، لن يكون لكل من يحصل على لقاحات كورونا آثار جانبية، وفقا لموقع thehealthsite.

وذكر التقرير الأخير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن 3 مجموعات فقط هي أكثر عرضة للمعاناة من الآثار الجانبية للقاح أكثر من غيرها، هنا، في هذا التقرير، دعونا نتعرف على هذه المجموعات الثلاث.

النساء

أظهر تحليل CDC ، أن معظم الآثار الجانبية للتطعيم بعد كوفيد تم الإبلاغ عنها من قبل النساء، حوالي 69 ٪ من إجمالي النساء اللواتي حصلن على لقاح- عانين من الآثار الجانبية للقاحـ لما ذلك؟ حسنًا، لا يوجد حتى الآن تفسير لسبب كون النساء أكثر عرضة للتعرض للأحداث الشديدة للقاح كورونا.

الشباب

في جميع الاختبارات السريرية للقاحات كوفيد، عانى الشباب من الآثار الجانبية للجرعات أكثر من غيرهم، لماذا؟ وفقًا للخبراء، يرجع ذلك إلى نظام المناعة.

تكون مناعة الشباب أكثر قوة، وسيكون لديهم استجابة أقوى لمسببات الأمراض الذين يحاولون غزو نظام المناعة- ولكن في هذه الحالات، ستظهر هذه الخاصية الخاصة لنظام المناعة لدى الشباب على أنها آثار جانبية أكثر وضوحًا للقاحات كوفيد.

المتعافون من كورونا

هل أصبت بـ كوفيد-19 وتخطط للتطعيم قريبًا للبقاء في مأمن من الإصابة مرة أخرى؟ حسنًا، لقد كشف الخبراء أن الأشخاص الذين تعافوا بالفعل من فيروس كورونا الجديد هم أكثر عرضة للمعاناة من الآثار الجانبية بعد التطعيم. لما ذلك؟ دعونا نوضح، وفقًا للخبراء، فإن كل من أصيب بـ كوفيد، فإن جهاز المناعة لديهم يتذكر الفيروس من العدوى.

عندما يصاب الجسم بالآثار الجانبية للقاح، تبدأ المناعة في القتال بسرعة (استجابة فورية للأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح)، في أي مكان آخر، بالنسبة لأولئك الذين لم يصيبوا بالفيروس التاجي مطلقًا، فإن مناعتهم تستغرق وقتًا للتعرف على من يريد غزو الجسم والتصرف ضده، هذا هو السبب الذي يجعل بعض الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا قد لا يعانون من الآثار الجانبية بعد التطعيم.