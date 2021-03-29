القومي للمرأة يشيد باختيار ماري ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك الأمريكية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه باختيار السيدة ماري ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليوني الأمريكية .

حيث أعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بإختيار السيدة ماري ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليوني الإمريكية كأول سيدة مصرية تتولى منصب عمدة لمدينة أمريكية ، مشيرة إلى أن اختيارها يأتى كونها نموذج نسائى مشرف متميز وناجح وارئد فى مجال العمل السياسي والمجتمعي متمنية لها مزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق .

الجدير بالذكر أن السيدة ماري ألكسندر تم اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، لتلحق بكامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.