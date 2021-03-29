«الناس هي السبب».. أحمد حسن يكشف سبب خلع زينب لحجابها للمرة الثانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في عيد الأم.. أحمد حسن وزينب يعلنان عودتهما لمصر قريبا «فيديو»

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أحمد حسن وزينب يعرضان 5 فيلات على متابعيهم: اختارولنا واحدة نعيش فيها في دبي (فيديو)

قرر اليوتيوبر أحمد حسن، الخروج في بث مباشر للكشف عن أسباب نزع زوجته، زينب محمد الحجاب مُجددًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهر أحمد حسن، وهو يلقى اللوم على المتابعين قائلًا:«زينب اتعرضت لفترة تشتت وقت الحبس، ولما خرجت قالت ده وقت مناسب أرجع ألبس الحجاب تاني بس الناس ماسبتناش».

وأضاف اليوتيوبر خلال البث المباشر: «الناس فضلت تتريق وتقولنا يا رد السجون، هو أنتوا هتعملوا مشايخ، وكانوا بيضغطوا علينا، فحست إنها لسة مش مقتنعة بالشكل الكافي وقلعته».

وأشار أحمد حسن، لاحتمالية عودة زوجته زينب لارتداء الحجاب مجددًا.

سفر أحمد حسن وزينب لدبي

وكان «اليوتيوبر» الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، فاجآ متابعيهما على قناتهما الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» منذ شهر مضى، بمقطع فيديو أعلنا خلاله قرارهما بمغادرة مصر نهائيًا، قبل أن يعودا في مقطع فيديو آخر بعدها مؤكدين أن سفرهما إلى دبي مجرد «فسحة».

ولم يمر الكثير على سفرهما، إلا وفاجآ متابعيهما بمقطع فيديو، يرصد 5 فيلات، وأسطولا من السيارات مطالبين المشاهدين بالتفاعل واختيار واحدة من بينهم.

زينب تنزع الحجاب بعد السفر

وفاجأت اليوتيوبر، زينب محمد، المتابعين مؤخرًا، بنزع الحجاب مجددًا، وظهرت اليوتيوبر في مقطع فيديو جديد لها، بعد نزعها الحجاب، وهي تظهر تفاصيل منزلهما الجديد، بدبي، رفقة زوجها وطفلتها آيلين.

حيث بدت بالشعر الأسود والخصلات الخضراء، في لوك مختلف وغير معتاد، الأمر الذي دفع البعض لانتقادها بسبب هذا المظهر، خاصة أنها نزعته للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى عقب الزواج من أحمد حسن.