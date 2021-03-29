علامات تدل على احتياج جسمك للماء: الاكتئاب وخشونة الجلد الأبرز

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعض العلامات الهامة قد تكون مؤشر لاحتياج الجسم للماء، آخرهم العطش، فوصول معدل جفاف الجسم حتى الحلق ليسبب شعور العطش، يعني أن الجفاف دام لفترة وأثرعلى أجهزة أخرى بالجسم، فالماء يكون 60% تقريبا من الجسم، ويحتاجه للقيام بالوظائف الأساسية من تنفس وهضم وجميع العمليات الحيوية.

وقد يفقد الجسم كميات أكبر من الماء عن طريق التعرق كثيرا بسبب الجو الحار أو القيام بنشاط مثل الرياضة، ويفقد كميات كبيرة أيضا في حالة الإصابة بحمى أو قيء أو إسهال، ولكن ما هي مؤشرات احتياج الجسم للماء؟

علامات احتياج الجسم للماء

وفقا لموقع Healthline، فالأعراض تختلف من شخص لآخر وتظهر بأكثر من شكل:

- الجلد

- افتقاد رطوبة الجلد

- خشونة أو تقشير

- احمرار الجلد

- برودة الجلد

- شد وانكماش البشرة

- تشقق الجلد أو الشفتين

الإرهاق

أظهرت الدراسات أن الإرهاق والخمول قد يكونان من أعراض احتياج الجسم للماء.

الصداع

فقدان الجسم لكميات كبيرة من الماء يسبب الصداع وانخفاض في ضغط الدم، لذلك شرب المياه يقلل من حدة هذه الأعراض.

الغثيان

الجفاف يسبب الغثيان والدوار، وقد يؤدي الغثيان للقيء، وهذا سيؤدي لفقد المزيد من الماء مما سيزيد من حدة الأعراض.

الإغماء

قد يؤدي الجفاف الشديد للإغماء، وتشعر بالدوار أو الهبوط المفاجئ عند الوقوف فجأة بعد الجلوس أو الاستلقاء.

اضطراب القلب

قد يؤدي أيضا قلة شرب الماء لخفقان القلب وتسارع نبضاته وضرباته، مما يؤدي للتنفس السريع وقد يؤدي لألم في عضلة القلب، فنقصان كمية الماء بالجسم تخفض حجم الدم، وهذا يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لنقل الدم في الجسم كله، فتتسارع نبضاته.

وظائف المخ

الماء يشكل أكثر من 70% من الدماغ، ووجدت الأبحاث التي أجريت على شباب في العشرينات من العمر، أن الجفاف يبطئ بعض أنواع وظائف المخ، مما يؤثر على اليقظة والتركيز والذاكرة، وارتكب المشاركون في الدراسة المزيد من الأخطاء في اختبارات الرؤية والذاكرة عندما أصيبوا بالجفاف.

وأظهرت دراسة أخرى أن الجفاف الطفيف أيضا قد يتسبب في أخطاء في القيادة، كالانجراف عبر الممرات وبطء رد الفعل.

الألم

وجدت الأبحاث أن جفاف الجسم يجعل العقل أكثر حساسية للشعور بالألم، فأظهرت الدراسة أن ألم الحالات مؤلم أكثر في حالة الجفاف مقارنة بنسبة الألم بعد إعطائهم الكثير من الماء.

المزاج

وجدت دراسات أجريت على الرجال والنساء كليهما، أن الجفاف يزيد من حدة الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب والارتباك وتقلبات المزاج.

رائحة الفم

قد يشعر لسانك أو فمك بالجفاف بسبب العطش، لأن الجسم يحتاج للكثير من الماء لصنع لعاب الفم، وقلته تسبب نمو المزيد من البكتريا في الفم مما يسبب رائحة الكريهة.

يساعد تفريش الأسنان بالمعجون واستخدام غسول الفم وشرب الكثير من الماء، على التخلص من الرائحة الكريهة.

الإمساك

الشعور بالجفاف وتفاقمه يسبب الإمساك، بالإضافة لزيادة صعوبة حركة الأمعاء وصعوبة الهضم.