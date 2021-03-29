أول صور لفتاة حادث طريق الجلالة: «مرحة وبتحب الحياة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شخصيتها المرحة المحبة للحياة، تسببت في صدمة أصدقائها وأقاربها بسبب قيادتها الجنونية للسيارة على طريق الجلالة السريع، الذي تسبب في تصادمها مع سيارة نقل أسفر عن انفجارها، تاركةً وراءها لغز غامض حول تفاصيل الحادث، والسر وراء القيادة الجنونية للسيارة بالرغم من تأكيد صديقها على أنها متزنة نفسية وطموحة ولا تراودها أي أفكار سلبية تدفعها للانتحار.

«جولة» في حساب فتاة حادث طريق الجلالة

بالرجوع إلى حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وحسابات أقاربها على «السوشيال الميديا»، يتبين بأنها مقبلة على حياة، بحسب ما ذكرته صديقتها التي رفضت ذكر اسمها خلال حديثها لـ«الوطن»، معربة عن صدمتها بوفاة «إيمان» بتلك الطريقة: «البنت متزنة نفسيا وبتحب الحياة والحرية، كلنا مش قادرين نصدق اللي حصل».

وكانت الراحلة تحرص على التقاط الصور التذكارية مع أسرتها: «هى وحيدة أبوها وأمها اللي بيموتوا فيها، وكانوا بيدلعوها جدا، وهى كانت جميلة ومحبوبة وتدخل القلب»، بحسب كلام صديقتها.

وأحبت الراحلة السفر والترحال، فضلا عن حبها للسهر مع الأصدقاء وحضور الحفلات: «هى جميلة وسيرتها طيبة، الله يرحمها»، بحسب صديقتها.

تفاصيل حادث طريق الجلالة

صرحت النيابة بدفن جثمان الفتاة، صاحبة السيارة، بالإضافة إلى تفريغ جميع الكاميرات الموجودة على طريق الجلالة، التي تواجدت عليه السيارة للبحث عن أي صور جرى التقاطها للسيارة قبل احتراقها، لمعرفة أرقام لوحاتها، ومن ثم معرفة هوية صاحبتها ، والتي اتضحت بعد التحريات.

وأوضح المصدر، أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الواقعة فور الإبلاغ عنها، وبعد الفحص، تبين احتراق السيارة الملاكي بالكامل، بالإضافة إلى تفحم جثة الفتاة التي كانت تقودها.

تؤكد صديقة الراحلة خلال حديثها لـ«الوطن»: «البنت طبيعة جدًا ومفيهاش حاجة»، مرجحة أنها قد تكون سيارة والدتها وليست سيرتها الخاصة.