صديقة فتاة حادث طريق الجلالة: البنت طبيعية جدا ومحبوبة.. وكلنا مصدومين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سرعة جنونية غير معتادة سارت بها على طريق الجلالة، ما تسبب في تصادمها بسيارة نقل، تسبب في حريق سيارتها وتفحمها، بالتزامن مع توثيق مجهول لتلك الواقعة التي وصفها بـ«الانتحار»، والتي تحولت إلى قضية رأي عام، لتنقسم الأراء بين متعاطف مع الفتاة ومنتقد لتصرفها وقيادتها بتلك السرعة على الطريق السريع.

صديقة بطلة حادث طريق الجلالة تكشف تفاصيل جديدة

«البنت طبيعة جدًا ومفيهاش حاجة»، بتلك الكلمات بدأت صديقة الراحلة حديثها لـ«الوطن»، معربة عن صدمتها مما فعلته الفتاة العشرينية وقيادتها للسيارة بتلك السرعة: «محدش فينا مصدق اللي حصل، كلنا مذهولين ومصدومين، الله يرحمها»، مرجحة أنها قد تكون سيارة والدتها وليست سيرتها الخاصة.

«إيمان محبوبة جدا وبتحب السفر والصور والحياة، ومدلعة من أبوها وأمها اللي روحهم فيها، علشان هى بنتهم الوحيدة»، عبارات محدودة كشفت بها صديقة الضحية عن والديها الطبيبين الشهيرين في مستشفى قصر العيني، ويتمتعان بسمعة طيبة للغاية: «خيرهم مغرقنا كلنا، وكل اللي في قصر العيني بيحبهم، ودايما بيدعموا بنتهم»، طالبة من الجميع الدعاء لوالديها بالصبر والغفران.

تفاصيل حادث طريق الجلالة

صرحت النيابة بدفن جثمان الفتاة، صاحبة السيارة، بالإضافة إلى تفريغ جميع الكاميرات الموجودة على طريق الجلالة، التي تواجدت عليه السيارة للبحث عن أي صور جرى التقاطها للسيارة قبل احتراقها، لمعرفة أرقام لوحاتها، ومن ثم معرفة هوية صاحبتها ، والتي اتضحت بعد التحريات.

وأوضح المصدر، أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الواقعة فور الإبلاغ عنها، وبعد الفحص، تبين احتراق السيارة الملاكي بالكامل، بالإضافة إلى تفحم جثة الفتاة التي كانت تقودها.