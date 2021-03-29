نجلاء عياد مؤسسة مبادرة «بداية جديدة» تحتفل بالأمهات المعيلات بحضور هاني البحيري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقيمت احتفالية يوم المرأة المعيلة التي دشنتها نجلاء عياد، مؤسسة مبادرة بداية جديدة لتأهيل المطلقات، اليوم الأحد، في إحدى القاعات المطلة على النيل بمنطقة المنيل.

وحرص مصمم الأزياء هاني البحيري، على حضور الفعالية، التي جمعت 15 سيدة مُكرمة من أمهات الأبناء ذوي الهمم، للمشاركة في تكريم الأمهات تقديرا منه لهن.

وتهدف المبادرة إلى تكريم عدد من نماذج الأمهات المعيلات ممن قدمن مجهودات مع أبنائهن من ذوي الهمم.

نجلاء عياد: نحاول تحقيق فرحة للأمهات من خلال التكريم

وقالت نجلاء عياد أثناء حديثها لـ«هُن»، إنها سعيدة بالتفاعل من الشخصيات المشهورة في هذا التكريم، الذي جمع مجموعة من الأمهات المعيلات صاحبات القصص الملهمة.

وأضافت نجلاء عياد، أن الأمهات المكرمات هذا العام وقع عليهن الاختيار منذ العام الماضي، ولكن بسبب ظروف كورونا تأجل التكريم لهذا العام، لتحقيق فرحة الأمهات.

وأكدت أن اختيارها يوم 28 مارس يرجع لأنه شهر المرأة الذى يتوافق مع العديد من المناسبات الخاصة بالمرأة، مشيرة أن عدد الأمهات المكرمات 15 أما لأبناء أطفال ذوي همم، حاصلين على بطولات على مستوى الجمهورية في الألعاب الرياضية.

نجلاء: أطلقت هاشتاج للأمهات المكرمات بعنوان بطلة قصة أبنائها

وتابعت «عياد»، أنها أطلقت هاشتاج للأمهات المكرمات بعنوان «بطلة قصة أبنائها»، لأن نجاح الأبناء هى الأم المعيلة التي تحملت صعوبات عدة لتربية أبنائها.

اختتمت حديثها بتوجيه الشكر للرعاة على دعمهم الدائم للمرأة المعيلة، في المناسبات المختلفة، وتشجيع الأمهات وتقديم الدعم الدائم لهن.