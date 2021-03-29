الامارات | دبي تفتح 50 نافذة جميلة أمام محبي الفنون اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تفتح 50 نافذة جميلة أمام محبي الفنون اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح دبي صفحة جديدة اليوم مع الفنون الراقية، لتستمر رحلة الثقافة في المدينة، مع فعاليات النسخة الـ14 من «آرت دبي»، المعرض الفني الإقليمي، في مواقع عدة مصممة خصيصاً في مبنى البوابة وسائر أنحاء مركز دبي المالي العالمي.

ويعد «آرت دبي»، الذي يستمر حتى الثالث من أبريل المقبل، واحداً من أولى الفعاليات الفنية العالمية التي تنعقد بحضور شخصي منذ بدء الجائحة، ويقدم قائمة أنشطة متنوعة، تشمل أكثر من 50 معرضاً فنياً من 31 دولة.

وسيضم «حي البوابة» مجمع منحوتات مصممة خصيصاً، تتضمن تركيبات ضخمة أبدعها ثمانية فنانين، من بينهم الفنانان الإماراتيان محمد أحمد إبراهيم وحسين شريف. كما تشهد «أفينيو البوابة» برنامجاً جديداً يقدم أفلاماً أحادية القناة من إنتاج أكثر من 20 فناناً من المنطقة والعالم، إذ تغطي قائمة موضوعات تشمل: الطبيعة، والرحلات، والمجتمعات التي تعيش واقعاً مريراً، والحوارات، والأداء الفني والصور المتحركة، وغيرها.

ويعد «آرت دبي» مشروعاً مشتركاً بين «مركز دبي المالي العالمي للاستثمار» ومعارض الشرق الأوسط Middle East Fairs، ويشكل جزءاً من المنهجية الشاملة التي يطبقها المركز المالي لتطوير مشهد الثقافة والفنون في دبي منذ تأسيسه في عام 2004.

ويهدف المعرض إلى إثراء تجارب زوار المركز المالي على مستوى المنطقة كوجهة ثقافية وترفيهية رائدة، وكملتقى للأعمال والترفيه.

وقال رئيس مجلس إدارة «آرت دبي» والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تأتي الثقافة والفنون في صميم هوية (آرت دبي) ومركز دبي المالي العالمي، ونتطلع هذا العام إلى توفير منصة رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من الفنانين المبدعين والزوار وهواة اقتناء الأعمال الفنية». وأضاف أن «من شأن استضافة المركز المالي لهذا الحدث الفني المتميز أن تسهم في ترسيخ مكانته كوجهة رائدة لأنماط الحياة العصرية في دبي، وإكمال برنامجنا الفني المتواصل، علاوة على دور الحدث في تعزيز الإلهام، وتقديم منظور جديد، وتوفير مساحة زمانية ومكانية للتأمل والانفتاح على الأفكار الجديدة».

بروتوكولات السلامة

تابع أميري: «حالت الظروف التي شهدها العام الماضي دون تمتعنا بمشاهدة الإبداعات الفنية والالتقاء بمن يشاركوننا رؤيتنا وأفكارنا الإبداعية. وباعتباره أول حدث فني عالمي وثقافي ينعقد بحضور شخصي منذ بدء الجائحة العالمية، سيوفر (آرت دبي) فرصة مثالية لاستعراض مكانة دبي كوجهة آمنة للفعاليات الكبرى، والترحيب بما يزيد على 50 معرضاً فنياً من 31 دولة من مختلف أنحاء العالم». وسيراعي الحدث كل بروتوكولات السلامة المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، بما فيها الارتداء الإلزامي للكمامات، وقياس درجات الحرارة، والإجراءات الاحترازية الإضافية لإدارة الطاقة الاستيعابية، ويمكن للزوار أيضاً حجز مواعيد الزيارة مقدماً عبر تطبيق «آرت دبي»، الذي تم إطلاقه أخيراً.

تفسير تجريدي

ويستعرض الجناح السويسري في «آرت دبي» هيكلاً تصميمياً، يحمل اسم «ما وراء الضباب السويسري»، المستوحى من تصميم الجناح السويسري في «إكسبو 2020 دبي»، الذي نفّذته شركة بيل برات بارتنر، إذ يقدم تفسيراً تجريدياً لأبرز المعالم في الرحلة السويسرية التي تنتظر الزوار في أكتوبر 2021 خلال «إكسبو». ويعد هذا الهيكل التصميمي الثالث، الذي سبقه «واجهة المرايا» في «آرت دبي» 2018، و«المظلات الشمسية» في أسبوع دبي للتصميم 2020، ويقدم الجناح السويسري من خلاله نظرة مقربة على مكونات «هالة الضباب»، إذ يعيد «ما وراء الضباب السويسري» تكوين قطرات الماء السائلة الصغيرة، التي تشكل الضباب، وتقترب من العناصر الفردية التي تنتج هذه الظاهرة الطبيعية الغامضة والجميلة، كسحابة تلامس الأرض.

بين المعرض.. و«إكسبو»

حول المشاركة السويسرية في «آرت دبي»، قال سفير سويسرا لدى دولة الإمارات والبحرين، ماسيمو بادجي: «يمثل وجودنا في (آرت دبي) فرصة كبيرة لعشّاق الفن والتصميم للتعرف أكثر إلى الرحلة التي سيقدمها الجناح السويسري لزوّاره».

وأضاف أن «الحدث يقرب الجمهور من سويسرا، ويتوافق مع هدفنا المتمثل في تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الثقافية المحلية من خلال أعمالنا في (إكسبو 2020) دبي».

الجناح السويسري يستعرض هيكلاً تصميمياً يحمل اسم «ما وراء الضباب السويسري». من المصدر

• فرصة مثالية لاستعراض مكانة دبي كوجهة آمنة للفعاليات الكبرى في ظل تعطش الجمهور لها.

• منحوتات مصممة خصيصاً تتضمن تركيبات ضخمة أبدعها ثمانية فنانين، بينهم مبدعان إماراتيان.

• 3 أبريل المقبل، موعد اختتام فعاليات المعرض في مركز دبي المالي العالمي.

• «آرت دبي» يعد واحداً من أولى الفعاليات الفنية العالمية التي تنعقد بحضور شخصي منذ بدء الجائحة.

• المعرض يسعى إلى إثراء تجارب زوار المركز المالي.

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