الامارات | «الحب والسحر والطائفية» تسيطر على شاشة «مهرجان الأقصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحب والسحر والطائفية» تسيطر على شاشة «مهرجان الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت، أمس، عروض أفلام النسخة الـ10 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حيث تضمن جدول اليوم الثاني تقديم 14 فيلماً، ضمن أقسام المسابقات الرسمية الأربع بالمهرجان، بجانب برامج التكريم وعروض القسم الرسمي خارج المسابقة، حيث سيطرت قضايا الحب والطائفية والسحر والشعوذة في القارة السمراء، والصراعات الإنسانية على قصص الأفلام.

ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عرض فيلم «دوجا.. نابشي الموتى» للمخرجين عبدالله داو، وإيريك لينجاني، من بوركينا فاسو، وتتمحور أحداث الفيلم حول مجتمع بوركينا فاسو المعاصر، حيث الجميع يعيش في حالة مثل دوجا أو النسور، وهي الطيور التي تعيش على الحيوانات النافقة، وبينما يعيش الجميع بمختلف معتقداتهم في قوقعته الخاصة، يرفض الفيلم تلك الطائفية الدينية.

وفي المسابقة ذاتها، عرض فيلم «زنقة كونطاكت»، للمخرج المغربي إسماعيل العراقي، ويكشف الفيلم تفاصيل فردوس رومانسي، ورحلة مليئة بالأحداث لعازف سابق لموسيقي الروك.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، عرض فيلم «الخطاب» من إخراج مايا ليكو، وكريستوفر كينغ، من كينيا، وتنطلق أحداث الفيلم عندما تُتهم جدة كاريسا بممارسة السحر، ويتضح له أن خطاب التهديد الذي تلقته جدته قد جاء من أحد أفراد عائلته، وكيف أن الاتهامات ناتجة عن مزيج من الخرافات والدوافع الاقتصادية، وأن الجدة ليست الوحيدة المستهدفة، فالمئات من كبار السن، يوصفون بالسحرة كوسيلة لسرقة أراضيهم.

وفي المسابقة ذاتها، يُعرض الفيلم الجزائري «لا تحكوا لنا المزيد من القصص» من إخراج كارول فيليو موحالى، وفرحات موحالى، وتدور أحداث الفيلم حول امرأة فرنسية، ورجل جزائري، وكيف عصفت الحرب الجزائرية بطفولتهما، وأحدهما صحافي.

وفي مسابقة أفلام دياسبورا - أفلام الشتات - عرض الفيلم الهولندي «السيدة. ف» للمخرج كريس فان دير فورم، وتدور أحداث الفيلم في قرية ماكوكو المشهورة بصيد الأسماك، وهي أكبر حي فقير يطل على المياه في نيجيريا، وتريد السيدة «ف» توحيد النساء وتقديم مسرحية تُسمى «اسمع كلمة» وهو مشروع لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي المسابقة ذاتها، عرض فيلم «زاهو زاي» وهو من إنتاج فرنسا، ومدغشقر والنمسا، من إخراج جيورج تيلر، ورانا يفوجا وناميفا، ويدور الفيلم حول شخصية شابة تعمل كحارسة في أحد السجون المكتظة في مدغشقر، وتتشابك ملاحظاتها عن واقع الحياة في السجن مع أحلام اليقظة عن والدها المجهول.

وفى برنامج القسم الرسمي خارج المسابقة، عرض فيلم «وساطة» للمخرج النيجري، كونلي أفولايان، ويدور الفيلم حول شخصية «مويمي اولوا» الطالبة الجامعية المرحة.

بانوراما وتكريمات

في برنامج بانوراما مصرية عرض المهرجان، أمس، فيلم «الغسالة» للمخرج عصام عبدالحميد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى خيالي حول غسالة متطوّرة يمكن من خلالها السفر عبر الزمان، ما يتسبب في تفجر العديد من الصراعات، وظهور العديد من المفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.

وفي برنامج التكريمات عرض فيلم «الفيل الأزرق 2» للمخرج المصري، مروان حامد، وفى برنامج الاحتفال بالمئوية الثانية لميلاد الكاتب الروسي، فيودوردوستويفسكي، عرض فيلم «الإخوة الأعداء» للمخرج حسام الدين مصطفي، عن إحدى روايات الكاتب الروسي.

وعرض المهرجان، أمس، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة فيلم «600» للمخرج محمد صلاح (مصر)، وفيلم «شفت مسائي» للمخرج كريم شعبان (مصر)، وفيلم «هه رقصتي فاسمعوا» للمخرجة السودانية علياء سر الختم.

• 14 فيلماً ضمن المسابقات الرسمية الأربع في المهرجان.

• برامج تكريمية وعروض «خارج المسابقة» و«أفلام قصيرة».

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