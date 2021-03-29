الامارات | «الفن المبتكر» في حي دبي للتصميم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفن المبتكر» في حي دبي للتصميم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق حي دبي للتصميم (d3)، الوجهة العالمية للفنون والهندسة المعمارية والأزياء والتصميم، حملة عالمية جديدة بعنوان «الابتكار هويتنا»، لتعزيز سمعة دبي ملتقى عالمياً للتصميم والفن، من خلال تشجيع إيجاد تصورات مبتكرة عن عالمنا ما بعد الجائحة، وإعادة التفكير في أبسط الأشياء حولنا.

ويتزامن انطلاق الحملة مع معرض «الفن المبتكر»، الذي يبرز 15 سيارة كلاسيكية نادرة تميزت بتصاميم متفردة عند إطلاقها، إذ ستجوب أنحاء الحي طوال فترة المعرض، وسيتسنى للزوار رؤية سيارة «رانج روفر»، التي كان يستعملها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيارة «دودج تشالنجر» أصلية من مسلسل «دوكس أوف هازارد»، و«رولز رويس سيلفر كلاود» من طراز سنة 1962.

وقالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «منذ تأسسيه سنة 2013، كرّس الحي نفسه وجهة عالمية للإبداع، ومع التغيّرات المستجدة التي يعيشها العالم، فإن البقاء في الطليعة يتطلب إعادة التفكير في ما تم إنجازه من قبل حتى نتمكن من تصور وبناء اقتصادات أكثر قوة يمكنها النجاح أمام اختبار الزمن، وسيساعد هذا دبي على ترسيخ مكانتها إحدى أفضل مدن العالم».

وأضافت: «من خلال حملتنا الهادفة إلى إعادة التفكير في الأمور العادية بحياتنا، فإننا نهدف إلى إشراك الأفراد والشركات باقتراح أفكار ومفاهيم جديدة تنطلق من دبي».

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