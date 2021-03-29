الامارات | «سبوتفاي»: جاء وقت تغيير تطبيق الكمبيوتر المكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبوتفاي»: جاء وقت تغيير تطبيق الكمبيوتر المكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت شركة خدمة بث الأغاني والموسيقى عبر الإنترنت (سبوتفاي) شكل وأداء تطبيق «سبوتفاي» لأجهزة الكمبيوتر المكتبي وموقع ويب تشغيل الموسيقى، لإضافة خاصية تنزيل التسجيلات على أجهزة الكمبيوتر لمشتركي الخدمة الممتازة مدفوعة الأجر، حتى يمكن إعادة الاستماع إليها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. وأشار موقع سي نت دوت كوم، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن «سبوتفاي» أعادت تصميم موقع الويب وتطبيق الكمبيوتر المكتبي ليشبه التطبيق الخاص بالأجهزة المحمولة، بحيث يكون استخدام منصة «سبوتفاي» عبر مختلف الأجهزة مريحاً، بحسب بيان صادر عن «سبوتفاي». وقالت «سبوتفاي»: «نختبر ونطور الخدمة، ونضيف خصائص جديدة باستمرار. منذ فترة طويلة أدركنا أن تطبيق الكمبيوتر المكتبي لم يتطور، والآن جاء وقت تغييره».

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